Tala urgente de dos pinos en la avenida Joan Amer de Porto Cristo por seguridad

El servicio municipal de jardinería llevó acabo ayer la tala urgente de dos pinos situados en la avenida Joan Amer de Porto Cristo, debido al riesgo que estos árboles suponían para la seguridad de las personas y de los bienes.

Con motivo de esta actuación, se prohibió el estacionamiento de vehículos frente al número 29 de la avenida Joan Amer, así como en la acera de enfrente, en un tramo aproximado de 15 metros a cada lado.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que esta intervención es necesaria y urgente para eliminar posibles peligros, y se solicita la colaboración de la ciudadanía, al tiempo que se piden disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar.