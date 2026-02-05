Tala urgente de dos pinos en la avenida Joan Amer de Porto Cristo por seguridad
El Ayuntamiento de Manacor recuerda que la intervención es "necesaria" para eliminar posibles peligros
El servicio municipal de jardinería llevó acabo ayer la tala urgente de dos pinos situados en la avenida Joan Amer de Porto Cristo, debido al riesgo que estos árboles suponían para la seguridad de las personas y de los bienes.
Con motivo de esta actuación, se prohibió el estacionamiento de vehículos frente al número 29 de la avenida Joan Amer, así como en la acera de enfrente, en un tramo aproximado de 15 metros a cada lado.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que esta intervención es necesaria y urgente para eliminar posibles peligros, y se solicita la colaboración de la ciudadanía, al tiempo que se piden disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar.
- El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
- Denuncian al alcalde de Binissalem por fiestas ruidosas que sufren los vecinos
- Protestas por el cambio de horarios lectivos de dos centros de Mallorca por una prueba ciclista: 'Nos mean encima
- Felanitx elimina la carretera de s’Arenal de Portocolom y estrena un gran paseo verde junto al mar
- “Un tatuador vive como un estudiante constantemente en época de exámenes”: Mike Tattooist cierra Grandma Tattoo en Manacor
- El Consell inicia las obras de urgencia para evitar que la Fàbrica Nova de Sóller se derrumbe
- El PSOE insta al alcalde de Calvià a explicar el contrato adjudicado a la madre del director general de Comercio