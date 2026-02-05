Sencelles rinde homenaje a la persona más mayor del pueblo y a la más joven con motivo de Santa Àgueda
La santa siciliana también es la patrona de las mujeres, por ello, el Consistorio hace este reconocimiento a la vecina más mayor y a la más joven tras el oficio religioso
Joan Florit
Sencelles
Sencelles ha celebrado este jueves el día de su patrona, Santa Águeda. Esta santa siciliana también es la patrona de las mujeres y es por este motivo que, al finalizar el oficio religioso, el Ayuntamiento de la localidad homenajea a la vecina de mayor y menor edad. Este año las protagonistas del acto fueron Joana Fiol Ferragut, de can Coques, que el mes que viene cumple los 99 años, y Aurora Álvarez Llabrés, también de can Coques, que nació el pasado 21 de diciembre.
