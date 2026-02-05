Sencelles rinde homenaje a la persona más mayor del pueblo y a la más joven con motivo de Santa Àgueda

Sencelles ha celebrado este jueves el día de su patrona, Santa Águeda. Esta santa siciliana también es la patrona de las mujeres y es por este motivo que, al finalizar el oficio religioso, el Ayuntamiento de la localidad homenajea a la vecina de mayor y menor edad. Este año las protagonistas del acto fueron Joana Fiol Ferragut, de can Coques, que el mes que viene cumple los 99 años, y Aurora Álvarez Llabrés, también de can Coques, que nació el pasado 21 de diciembre.