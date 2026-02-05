Sale a licitación la gestión de la hospedería del Castell d’Alaró: Consulte aquí las condiciones

La hospedería del Castell d’Alaró es un espacio emblemático. Ahora la Fundació Castell d’Alaró licita la gestión de la hospedería. La concesión incluye la gestión integral de la hospedería, con una capacidad máxima de treinta plazas de alojamiento, así como el servicio de restauración y bar. El adjudicatario deberá ofrecer alojamiento y manutención, servicio de bar y la venta de productos vinculados a la fundación, además de colaborar en la dinamización cultural y patrimonial del espacio.

En el pliego de condiciones, se establece que la hospedería deberá permanecer abierta durante todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, con presencia permanente de personal. También se fija que el horario mínimo de atención al público será, siempre que la climatología lo permita, de las 8 a 23 horas de lunes a domingo.

Cabe recordar que la hospedería forma parte de la Ruta de Pedra en Sec del Consell de Mallorca, por ello, también se recalca que el servicio de restauración deberá estar adaptado a las características propias de un refugio de montaña, con una oferta gastronómica sencilla, equilibrada y adecuada para excursionistas y visitantes. El pliego también establece restricciones específicas, como la prohibición de la venta de tabaco o de máquinas de juego.

Canon

La concesión comportará el pago de un canon mínimo de 2.000 euros trimestrales, más IVA, que los licitadores podrán mejorar al alza en sus ofertas. La gestión del servicio se llevará a cabo a riesgo y ventura del adjudicatario, que asumirá también las tareas de limpieza, mantenimiento ordinario de las instalaciones, gestión de residuos y cuidado de las infraestructuras energéticas y ambientales del espacio.

El concurso se tramita de manera electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 11 horas del día 3 de marzo.