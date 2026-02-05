Peligro en Sóller por la falta de luz en la rotonda de Sa Frontera: niños y jóvenes la cruzan cada día rumbo al polideportivo

Más de un año y medio de quejas y la solución sigue sin llegar. Este es el sentimiento de los vecinos de Sóller que, una vez más, han trasladado al pleno municipal su malestar por el estado de la rotonda de Sa Frontera. El principal problema radica en la falta de alumbrado público porque está averiado, una deficiencia que persiste desde hace 18 meses y que convierte este punto en un peligro constante para los peatones, especialmente para los numerosos niños y jóvenes que cruzan a diario la zona para acudir al polideportivo municipal de Son Angelats.

La concejal Llucia Pizà, representante de la formación Seny en la oposición, expresó su descontento durante el último pleno ante la falta de respuesta por parte del Consell de Mallorca. Pizà denunció que, a pesar de sus constantes reclamaciones durante el último año y medio, no se ha reparado la iluminación, obligando a los menores a transitar por los pasos de peatones prácticamente a oscuras. Además de la reparación de las luminarias existentes, la edil ha solicitado que se instale señalización lumínica específica en los pasos de cebra para advertir con mayor claridad a los conductores sobre la presencia de viandantes.

Falta de medidas

Finalmente, lamentó que la institución insular no haya tomado medidas hasta la fecha, a pesar de que el Ayuntamiento fue informado de la situación hace meses para que gestionara la incidencia. Desde el ayuntamiento se informó que ha transmitido la queja al Consell.