Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico PalmaCarnaval Mallorca 2026Borrasca Leonardo MallorcaMigrantes Baleares'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos'Fira del Ram
instagramlinkedin

Seguridad

Peligro en Sóller por la falta de luz en la rotonda de Sa Frontera: niños y jóvenes la cruzan cada día rumbo al polideportivo

Los vecinos llevan 18 meses reclamando la reparación del alumbrado y piden señalización luminosa en los pasos de cebra

Imagen de la rotonda que tiene el alumbrado averiado desde hace 18 meses.

Imagen de la rotonda que tiene el alumbrado averiado desde hace 18 meses. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

Más de un año y medio de quejas y la solución sigue sin llegar. Este es el sentimiento de los vecinos de Sóller que, una vez más, han trasladado al pleno municipal su malestar por el estado de la rotonda de Sa Frontera. El principal problema radica en la falta de alumbrado público porque está averiado, una deficiencia que persiste desde hace 18 meses y que convierte este punto en un peligro constante para los peatones, especialmente para los numerosos niños y jóvenes que cruzan a diario la zona para acudir al polideportivo municipal de Son Angelats.

La concejal Llucia Pizà, representante de la formación Seny en la oposición, expresó su descontento durante el último pleno ante la falta de respuesta por parte del Consell de Mallorca. Pizà denunció que, a pesar de sus constantes reclamaciones durante el último año y medio, no se ha reparado la iluminación, obligando a los menores a transitar por los pasos de peatones prácticamente a oscuras. Además de la reparación de las luminarias existentes, la edil ha solicitado que se instale señalización lumínica específica en los pasos de cebra para advertir con mayor claridad a los conductores sobre la presencia de viandantes.

Noticias relacionadas y más

Falta de medidas

Finalmente, lamentó que la institución insular no haya tomado medidas hasta la fecha, a pesar de que el Ayuntamiento fue informado de la situación hace meses para que gestionara la incidencia. Desde el ayuntamiento se informó que ha transmitido la queja al Consell.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
  2. La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
  3. Denuncian al alcalde de Binissalem por fiestas ruidosas que sufren los vecinos
  4. Protestas por el cambio de horarios lectivos de dos centros de Mallorca por una prueba ciclista: 'Nos mean encima
  5. Felanitx elimina la carretera de s’Arenal de Portocolom y estrena un gran paseo verde junto al mar
  6. “Un tatuador vive como un estudiante constantemente en época de exámenes”: Mike Tattooist cierra Grandma Tattoo en Manacor
  7. El Consell inicia las obras de urgencia para evitar que la Fàbrica Nova de Sóller se derrumbe
  8. El PSOE insta al alcalde de Calvià a explicar el contrato adjudicado a la madre del director general de Comercio

Los senderos políticos de Pollença

Los senderos políticos de Pollença

PSOE y Més admiten pérdida mutua de confianza pero descartan romper el pacto en Pollença

PSOE y Més admiten pérdida mutua de confianza pero descartan romper el pacto en Pollença

El alcalde de Calvià defiende el contrato adjudicado a la madre de un alto cargo y reta al PSOE: “Vayan al juzgado”

El alcalde de Calvià defiende el contrato adjudicado a la madre de un alto cargo y reta al PSOE: “Vayan al juzgado”

Peligro en Sóller por la falta de luz en la rotonda de Sa Frontera: niños y jóvenes la cruzan cada día rumbo al polideportivo

Vandalismo en la montaña mágica de Mallorca: reaparecen las pintadas en la cima del Galatzó

Vandalismo en la montaña mágica de Mallorca: reaparecen las pintadas en la cima del Galatzó

Esporles elabora un plan de gestión del arbolado urbano para prevenir riesgos

Esporles elabora un plan de gestión del arbolado urbano para prevenir riesgos

Manacor afronta el absentismo escolar: “No es un problema individual, es una alerta comunitaria”

Inca espera una elevada participación en los actos del Carnaval

Inca espera una elevada participación en los actos del Carnaval
Tracking Pixel Contents