El Obispado asegura que se reabrirán los baños públicos de la Cartoixa de Valldemossa una vez reformados

El Obispado de Mallorca comunicó este jueves que realizará trabajos de reforma en los baños públicos de la Plaça de la Cartoixa de Valldemossa una vez finalizado el contrato de alquiler con el Ayuntamiento, dado que, apuntó, estas instalaciones se encuentran en un “mal estado de conservación”.

El objetivo de estas actuaciones, según la versión eclesiástica, es “recuperar y acondicionar adecuadamente el espacio para que los baños puedan volver a abrirse al público en condiciones óptimas, ofreciendo un servicio digno, seguro y adecuado tanto para residentes como para visitantes”.

El Obispado de Mallorca subrayó que estas actuaciones se enmarcan en su compromiso con la “conservación, el mantenimiento y la mejora del patrimonio, trabajando de manera responsable para garantizar que pueda ser cuidado adecuadamente y puesto al serviciode toda la ciudadanía, favoreciendo su uso y disfrute público en condiciones dignas y adecuadas”.

Además, quiso dejar claro que nunca se ha planteado, “ni se plantea”, dar a estas instalaciones “un uso particular o privado”. “La única finalidad de las intervenciones previstas es la recuperación del servicio público de los baños, descartando cualquier otro tipo de utilización”, afirmaron desde la diócesis.

Posición del Ayuntamiento

Esta aclaración se produce después de que el Ayuntamiento de Valldemossa difundiese un comunicado en que aseguraba que el motivo de que los baños dejen de estar operativos se debe a la "rescisión del contrato de alquiler con el Obispado", que, según la versión municipal, habría decidido recuperar este espacio para darle un uso particular.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha lamentado las molestias que pueda causar esta situación y ha agradecido la comprensión por parte de vecinos y visitantes.

Principal lugar de interés turístico

El cierre afecta a un servicio básico en esta plaza neurálgica, que sirve como puerta de entrada al monumento más emblemático de la localidad: la Cartoixa. Este antiguo monasterio, fundado en el siglo XIV y donde residieron el músico Frédéric Chopin y la escritora George Sand en el invierno de 1838-39, es el principal foco de atracción turística del pueblo. La afluencia de visitantes es constante durante todo el año.

La conservación del conjunto histórico ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos. El pasado verano, la asociación ARCA reclamó que debían destinarse más recursos a la restauración y conservación del monasterio, después de que se derrumbase parte del tejado de uno de los edificios.

En este sentido, la entidad solicitó la ampliación del ámbito de Bien de Interés Cultural de la Cartoixa, con el argumento de que no era el primer derrumbe que se producía en el monumento debido a una mala conservación del lugar.