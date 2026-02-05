Nueva promoción de vivienda pública en Artà: Consulta las características y las condiciones para los residentes menores de 35 años
Esta promoción forma parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes y será la segunda en régimen de alquiler en Artà.
Nueva promoción de 12 viviendas de protección pública en Artà. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo; el alcalde de Artà, Manolo Galán, y el gerente del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Roberto María Cayuela, han presentado este jueves el proyecto técnico de los pisos que se destinarán preferentemente a los jóvenes menores de 35 años y que tengan un mínimo de 15 años de residencia en el municipio, tal y como ha solicitado expresamente el Ayuntamiento.
La promoción estará situada en la calle de Ciutat, en un solar de 761 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Artà mediante un convenio firmado esta legislatura, en noviembre de 2025. Esta será la segunda promoción en régimen de alquiler que pone en marcha el IBAVI en el municipio. En estos momentos, el IBAVI gestiona 9 viviendas en Artà, por lo que pasará a disponer de 21. Tal y como ha desgranado el conseller, el proyecto prevé una promoción de 12 viviendas y un aparcamiento cubierto de doce plazas. Una de las viviendas estará adaptada para personas con discapacidad. La superficie construida máxima será de 1.522 metros cuadrados, distribuida en planta baja, primera y segunda planta. La promoción contará con cuatro viviendas de 42 m² y un dormitorio, seis viviendas de entre 52 y 59 m² de dos dormitorios y dos viviendas de 82 m² de tres dormitorios. El presupuesto previsto es de 2,9 millones de euros. Según los cálculos de la conselleria, el proyecto podría estar licitado en unos cinco meses y las obras de construcción se pueden prolongar entre 18 y 24 meses. Desde el IBAVI se ha especificado que los interesados se pueden apuntar en la lista de demandantes aunque toda la información para solicitar una vivienda de protección oficial se hará llegar a los residentes a través del Ayuntamiento.
Proceso exprés
Está previsto que esta promoción de Artà pueda beneficiarse del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva Ley de medidas para desbloquear suelo y agilizar plazos, aprobada el año pasado y que refuerza el plan de choque. Esta Ley permite que las promociones de vivienda pública puedan declararse de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras, como centros educativos y sanitarios. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación: una reducción de uno o dos años en la mayoría de casos e incluso de tres en algunos.
Finalmente, el conseller ha recordado que esta promoción forma parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas. Uno de sus ejes es la promoción pública, tal como ha recordado el conseller Mateo. Hasta ahora, el IBAVI impulsa 48 promociones en todas las Islas que suman más de 1.230 viviendas públicas y prevé seguir aumentando esta cifra mediante nuevos acuerdos con distintos ayuntamientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
- Denuncian al alcalde de Binissalem por fiestas ruidosas que sufren los vecinos
- Protestas por el cambio de horarios lectivos de dos centros de Mallorca por una prueba ciclista: 'Nos mean encima
- Felanitx elimina la carretera de s’Arenal de Portocolom y estrena un gran paseo verde junto al mar
- “Un tatuador vive como un estudiante constantemente en época de exámenes”: Mike Tattooist cierra Grandma Tattoo en Manacor
- El Consell inicia las obras de urgencia para evitar que la Fàbrica Nova de Sóller se derrumbe
- El PSOE insta al alcalde de Calvià a explicar el contrato adjudicado a la madre del director general de Comercio