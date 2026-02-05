Nueva promoción de vivienda pública en Artà: Consulta las características y las condiciones para los residentes menores de 35 años

Nueva promoción de 12 viviendas de protección pública en Artà. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo; el alcalde de Artà, Manolo Galán, y el gerente del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Roberto María Cayuela, han presentado este jueves el proyecto técnico de los pisos que se destinarán preferentemente a los jóvenes menores de 35 años y que tengan un mínimo de 15 años de residencia en el municipio, tal y como ha solicitado expresamente el Ayuntamiento.

Imagen de cómo será el interior de los pisos una vez construidos. / CAIB

La promoción estará situada en la calle de Ciutat, en un solar de 761 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Artà mediante un convenio firmado esta legislatura, en noviembre de 2025. Esta será la segunda promoción en régimen de alquiler que pone en marcha el IBAVI en el municipio. En estos momentos, el IBAVI gestiona 9 viviendas en Artà, por lo que pasará a disponer de 21. Tal y como ha desgranado el conseller, el proyecto prevé una promoción de 12 viviendas y un aparcamiento cubierto de doce plazas. Una de las viviendas estará adaptada para personas con discapacidad. La superficie construida máxima será de 1.522 metros cuadrados, distribuida en planta baja, primera y segunda planta. La promoción contará con cuatro viviendas de 42 m² y un dormitorio, seis viviendas de entre 52 y 59 m² de dos dormitorios y dos viviendas de 82 m² de tres dormitorios. El presupuesto previsto es de 2,9 millones de euros. Según los cálculos de la conselleria, el proyecto podría estar licitado en unos cinco meses y las obras de construcción se pueden prolongar entre 18 y 24 meses. Desde el IBAVI se ha especificado que los interesados se pueden apuntar en la lista de demandantes aunque toda la información para solicitar una vivienda de protección oficial se hará llegar a los residentes a través del Ayuntamiento.

Proceso exprés

Está previsto que esta promoción de Artà pueda beneficiarse del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva Ley de medidas para desbloquear suelo y agilizar plazos, aprobada el año pasado y que refuerza el plan de choque. Esta Ley permite que las promociones de vivienda pública puedan declararse de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras, como centros educativos y sanitarios. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación: una reducción de uno o dos años en la mayoría de casos e incluso de tres en algunos.

Finalmente, el conseller ha recordado que esta promoción forma parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas. Uno de sus ejes es la promoción pública, tal como ha recordado el conseller Mateo. Hasta ahora, el IBAVI impulsa 48 promociones en todas las Islas que suman más de 1.230 viviendas públicas y prevé seguir aumentando esta cifra mediante nuevos acuerdos con distintos ayuntamientos.