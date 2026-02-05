El alcalde de Calvià defiende el contrato adjudicado a la madre de un alto cargo y reta al PSOE: “Vayan al juzgado”

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), defendió este miércoles al director general de Comercio y Actividades, Juan Feliu, después de que este diario informase de que su madre había sido la adjudicataria de un contrato de alquiler para usar un local de su propiedad en Peguera como oficina de servicios sociales. En ese contrato figuran como datos de contacto de la adjudicataria el móvil y el correo electrónico personal de Feliu.

Tras las críticas de la oposición socialista, que advirtió de que se trata de un “escándalo ético” y reclamó explicaciones al alcalde, Amengual lamentó que el PSOE señale a Feliu “con insinuaciones dolosas”, es decir, con mala fe. En declaraciones recogidas en una nota, el alcalde asegura que esta forma de hacer política es “mezquina y cobarde”.

En una ampliación de las explicaciones ofrecidas hasta la fecha, el Ayuntamiento remarcó que el concurso de alquiler “fue publicitado y adjudicado de manera transparente, cumpliendo el procedimiento y dentro de la más escrupulosa legalidad, como todos”. El Consistorio apuntó que solo se presentó una oferta, que fue la que resultó finalmente elegida, para un contrato de alquiler “que no ha sido tramitado por el departamento del alto cargo al que señala el PSOE”.

Amengual detalló que el alquiler del local para ubicar allí una oficina municipal de servicios sociales (la primera y única que hay en Peguera) era una actuación “imprescindible” tras la “dejadez absoluta” que, a su entender, mostró hacia esta localidad la anterior teniente de alcalde de Servicios Sociales y actual portavoz municipal socialista, Nati Francés.

No cabe duda de que, cuando Pedro Sánchez habla de la máquina del fango, tiene aprendices de lujo entre sus filas Juan Antonio Amengual — Alcalde de Calvià

El alcalde calvianer aseguró que el PSOE “ya no sabe ni qué es un escándalo”, al estar asediado, dijo, por casos de corrupción, al tiempo que retó a la oposición socialista a acudir a los tribunales si consideran que se ha cometido alguna ilegalidad. Amengual lamentó que se ponga en duda la honorabilidad no sólo de altos cargos, sino también de funcionarios municipales.

"Máquina del fango"

“No cabe duda de que, cuando Pedro Sánchez habla de la máquina del fango, tiene aprendices de lujo entre sus filas”, manifestó el alcalde, quien, en un tono duro, recriminó a los socialistas que desacrediten de esta forma a ciudadanos particulares.

“Francés cree que su condición de concejal electa le autoriza a cargar contra quien quiera. Eso dice muy poco en su favor: no entiende su papel democrático”, señala Amengual, para quien el PSOE, a falta de crítica a la gestión, se limita “a embarrar”.

Ya es una práctica habitual de los socialistas: utilizar la tribuna política para señalar a un ciudadano con insinuaciones dolosas Juan Antonio Amengual — Alcalde de Calvià

Precisamente, sobre la posibilidad de presentar una denuncia, el PSOE de Calvià ha informado de que sus servicios jurídicos lo están estudiando. Los socialistas, además, emplazan al alcalde a que diga si considera ético que “el director general de Comercio del Ayuntamiento ponga su correo y su teléfono en una adjudicación del mismo Ayuntamiento que le paga el sueldo”.

1.726 euros al mes

El importe del contrato de alquiler que ha provocado la polémica política asciende a 1.726 euros al mes (IVA incluido), durante cuatro años. El área municipal que ha otorgado el contrato es la de Transparencia, Servicios Sociales y Familia, Tercera Edad y Cementerios. El departamento que ha formalizado la adjudicación, en consecuencia, no es al que está adscrito Feliu, que, como director general, depende de la concejalía de Comercio, Actividades, Infracciones y Sanciones.

El Ayuntamiento ha justificado la necesidad de arrendar un local en Peguera para “dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, a las competencias asignadas a los ayuntamientos por parte de la Ley de Servicios Sociales de Balears, y al carecer de espacio para llevar a cabo de manera adecuada el desarrollo de la actividad asociada a los objetivos, programas y procedimientos previstos”.