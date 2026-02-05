Alarma en el CEIP Nova Cabana de Marratxí por una supuesta amenaza con cuchillo: todo queda en un susto

El CEIP Nova Cabana lleva unos días con un gran revuelo y una gran preocupación por parte de las familias ante unas amenazas con un cuchillo de por medio que han quedado en un susto. Los hechos ocurrieron el viernes pasado y este lunes. Una alumna de segundo de Primaria acudió al baño y al salir dijo que había visto una mano con un cuchillo que la quería matar. Cuando se le pidió más explicaciones, su relato era muy confuso y tampoco identificó a nadie. Al siguiente día, un compañero de clase acude al baño y cuando sale, relata el mismo episodio. Así se pusieron en marcha todos los protocolos. El policía tutor acudió al centro escolar e instó a las familias afectadas a poner una denuncia. Según indican desde la Policía Local de Marratxí, de momento, no les ha llegado ninguna denuncia. De todas maneras, el agente investiga lo sucedido y asegura que no hay evidencias firmes de lo sucedido. Además, añade, que la declaración de los dos alumnos de segundo de primaria es muy confusa.

A partir de aquí y tras la preocupación creciente, el centro decide emitir un conjunto de circulares vía Gestib a las familias para contar la situación vivida y exponiendo los pasos que se han dado. El punto que ha causado confusión y alerta a las familias es que en uno de estos correos, el centro admite que en uno de los baños se ha encontrado un cuchillo en un armario donde se guardan compresas, que en caso de emergencia, las niñas utilizan. En el correo, se admite, que “de momento, no sabemos la procedencia de este cuchillo”. Cuando las familias han leído este correo, todas las alarmas se han activado. Así las cosas, todo ha quedado en un susto. Según ha podido saber este periódico, según fuentes cercanas al caso, el cuchillo es uno de cocina que tiene el profesorado por si hacen meriendas poder, por ejemplo, cortar las tartas o las coques. Este cuchillo está guardado en un armario que hay en el baño que utiliza el profesorado y en el que también hay productos de higiene íntima como compresas por si alguna alumna tiene necesidad de utilizarlas.

Explicaciones

Aclarado el origen del cuchillo, esta tarde la dirección del centro ha abierto las puertas para atender a las familias y explicarles todo lo sucedido estos días en relación a la amenaza con un cuchillo que habían denunciado haber sufrido dos alumnos de segundo de primaria. De todas maneras, se han establecido una serie de pautas para prevenir nuevos sustos. Así, los alumnos más pequeños irán en pareja al baño mientras que se llevará un control de cuando los más mayores acuden al lavabo. Además el profesorado, a raíz de estos hechos, extremará la vigilancia con el objetivo de que el alumnado se sienta seguro en el recinto escolar. También, desde el centro, instan a las familias a hablar con sus hijos e hijas para que les quede claro que si hay algún hecho que les incomode que no duden en contarlo a su maestro o maestra. Las recomendaciones del Policía Tutor ante los hechos vividos estos días han sido claras: hablar con el alumnado sobre aquellos hechos que son reales y aquellos que son fruto de la imaginación. También se pide a las familias que aumenten la vigilancia sobre los contenidos que visualizan los niños y niñas en videojuegos o en plataformas digitales.