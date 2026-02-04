Servicios
Uno de los sitios turísticos más visitados de Mallorca, la plaza de la Cartoixa de Valldemossa, se queda sin baños públicos
El Ayuntamiento atribuye el fin del servicio a la rescisión del contrato de alquiler por parte del Obispado de Mallorca
Uno de los sitios turísticos más visitados de Mallorca, la plaza de la Cartoixa de Valldemossa, se queda sin baños públicos. Así lo anunció este miércoles el Ayuntamiento, que informó de que, a partir de ahora, los únicos lavabos públicos que quedan en la zona son los que están situados detrás de la oficina de turismo.
Según comunicó el Consistorio, el motivo de que dejen de estar operativos se debe a la "rescisión del contrato de alquiler con el Obispado de Mallorca", que, según la versión municipal, habría decidido recuperar este espacio para darle un uso particular.
A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha lamentado las molestias que pueda causar esta situación y ha agradecido la comprensión por parte de vecinos y visitantes.
Principal lugar de interés turístico
El cierre afecta a un servicio básico en esta plaza neurálgica, que sirve como puerta de entrada al monumento más emblemático de la localidad: la Cartoixa. Este antiguo monasterio, fundado en el siglo XIV y donde residieron el músico Frédéric Chopin y la escritora George Sand en el invierno de 1838-39, es el principal foco de atracción turística del pueblo. La afluencia de visitantes es constante durante todo el año.
La conservación del conjunto histórico ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos. El pasado verano, la asociación ARCA reclamó que debían destinarse más recursos a la restauración y conservación del monasterio, después de que se derrumbase parte del tejado de uno de los edificios.
En este sentido, la entidad solicitó la ampliación del ámbito de Bien de Interés Cultural de la Cartoixa, con el argumento de que no era el primer derrumbe que se producía en el monumento debido a una mala conservación del lugar.
