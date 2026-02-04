Sant Joan estalla por la falta de médico: recogen firmas por los problemas en la Unidad de Salud

Sant Joan ha dicho basta y se ha empezado a movilizar para poner de manifiesto el mal funcionamiento de la Unidad Básica de Salud (UBS). Así, el municipio del Pla de Mallorca ha emprendido una recogida de firmas para mostrar su descontento. Los motivos no son pocos, esgrimen. El caso más grave, sentencian, es la falta de médico pero el descontento también es consecuencia del retraso en la atención y asignación de las citas médicas o de los problemas que hay en el seguimiento del proceso médico de los pacientes ante el constante cambio del personal sanitario. Asimismo se remarca el “trato inadecuado” por parte de algunos profesionales de la unidad que han recibido usuarios y la "falta de un horario fijo y estable en la UBS". Además también se critica que se dan citas para el médico o la enfermera para los días que no están. Así se han registrado situaciones en las que el paciente ha acudido al centro con una cita y tiene que regresar a casa sin ser atendido. Otro de los casos que se han repetido estos meses es que el centro no ha podido abrir las puertas a las ocho de la mañana porque el médico sustituto no tenía llaves. Estas son algunas de las situaciones que se describen en el documento para la recogida firmas. Los santjoaners y santjoaneres tienen hasta el próximo 28 de febrero para dejar constancia mediante una rúbrica de que “Sant Joan tiene una atención sanitaria descuidada, pobre, con muchas carencias y de baja calidad”. El documento está disponible tanto en el Ayuntamiento como en los supermercados Spar, Coaliment y Aprop. La infraestructura es nueva [se inauguró en enero de 2025], pero no se aprovecha adecuadamente, critican. Además, otro hándicap a tener en cuenta es que la población del municipio es mayoritariamente gente mayor, hecho que incrementa la necesidad de un servicio sanitario “cercano, estable y accesible”. En la campaña de recogida de firmas impulsada, se recuerda que el Centro de Salud de referencia es el de Vilafranca pero Sant Joan no está lo suficientemente bien conectado con el transporte público con el municipio vecino, lo que dificulta aún más el acceso a los servicios sanitarios fuera del pueblo, especialmente, para la gente de más edad.

Ante esta situación y las continuas quejas de los vecinos que recibe el Ayuntamiento, la regidora de Salud, Bel Morlà, explica que han puesto en marcha esta iniciativa de recogida de firmas para ver si así son escuchados. De hecho, no hay nadie en el pueblo que esté satisfecho con la atención de la Unidad Básica de Salud. Tras mantener una reunión con un conjunto de usuarios que le han hecho llegar sus quejas, se han recopilado las distintas situaciones vividas para pedir la firma de los residentes y trasladarlas al Ib-Salut. “La principal queja es que no hay médico”, advierte la regidora, que también entiende el malestar de los vecinos al ver la constante rotación de profesionales. “Si un paciente requiere un seguimiento médico, no es adecuado que cada vez sea atendido por un sanitario diferente”, razona.

Numerosas quejas

Desde el Ayuntamiento, explican han intentado acercarse a este servicio gestionado por la conselleria de Salud con la intención de mejorar la comunicación y poder, así, informar a los usuarios de la problemática que sufre a diario la unidad básica. "No ha habido respuesta". De hecho, en el documento en el que se recogen las firmas se detalla que durante un año, tanto los usuarios como el propio consistorio han presentado numerosas reclamaciones y han exigido explicaciones al equipo supervisor pero lejos de mejorar, ha empeorado el servicio. Por ello, y ante las reiteradas quejas de los vecinos, el Ayuntamiento ha decidido impulsar una recogida de firmas para que quede constancia del malestar vecinal ante la conselleria de Salud. “Si nos dijesen: lunes, miércoles y viernes tendréis medico, ya estaría. El problema es que no hay un horario fijo y te dan cita para mañana y luego te encuentras que no hay médico porque se ha ido a hacer otra sustitución y nadie ha avisado”, desgrana la regidora. Así las cosas, los afectados resumen que la falta de una cobertura estable cuando el médico titular no está se traduce en cancelaciones y cambios constantes de profesional.