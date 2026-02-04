El PSOE insta al alcalde de Calvià a explicar el contrato adjudicado a la madre del director general de Comercio

El PSOE de Calvià, en la oposición municipal, instó este martes al alcalde Juan Antonio Amengual (Partido Popular) a "dar explicaciones" después de que el Ayuntamiento haya adjudicado un contrato municipal para alquilar un local privado en Peguera a la madre del actual director general de Comercio y Actividades, Juan Feliu.

Este alto cargo municipal, un inspector farmacéutico que fue regidor del PP en la legislatura 2015-2019 aunque acabó como edil no adscrito, aparece como persona de contacto de la adjudicataria en el documento oficial del contrato. En esa resolución oficial, concretamente, figuran su correo electrónico personal y su teléfono móvil.

En un comunicado de prensa, los socialistas calificaron la situación de “escándalo ético” y sostuvieron que, aunque los hechos puedan encajar desde el punto de vista administrativo, "son incompatibles con los estándares de ejemplaridad y responsabilidad política que, a su juicio, deben exigirse a un gobierno municipal".

El Grupo Municipal Socialista consideró que el caso evidencia una situación “políticamente insostenible”, al tratarse, en su opinión, de un alto cargo con responsabilidades directivas que "compatibilizaría su función pública con actuaciones vinculadas a intereses privados" relacionados con el propio Ayuntamiento.

"Persona de su confianza"

El PSOE subrayó que no se trata de un empleado municipal sin capacidad de decisión, sino de un director general nombrado directamente por el alcalde y considerado una "persona de su confianza", por lo que entiende que la responsabilidad política última recae sobre el primer edil. Por eso, exigió que el alcalde dé explicaciones públicas de manera inmediata.

En declaraciones recogidas en un comunicado, la portavoz socialista, Nati Francés, señaló que la aparición del correo electrónico y del número de teléfono del director general en la documentación oficial del contrato agrava, a su juicio, la dimensión ética del caso. Según argumentó Francés, los altos cargos no solo deben ajustarse a la legalidad, sino mantener una conducta “impecable” desde el punto de vista de la ejemplaridad pública.

Asimismo, el PSOE advirtió de que vigilará que cualquier actuación municipal relacionada con este contrato se ajuste de forma estricta a las prescripciones técnicas y a los requisitos establecidos en el pliego, e insistió en que no debe existir trato de favor en función de la persona interesada.

Expediente en orden

Como ya informó este diario, el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, ha remarcado que todo el expediente "está en orden", y ha recordado que sólo se presentó una oferta a la convocatoria pública, tal y como se puede leer en el expediente. El importe del contrato, de cuatro años de duración, asciende a 1.726 euros al mes (IVA incluido), cantidad que se abonará a la propietaria del local.

El Consistorio, además, ha incidido en el argumento de que la concejalía que otorgó el contrato es la de Transparencia, Servicios Sociales y Familia, Tercera Edad y Cementerios, mientras que Feliu está adscrito al departamento de Comercio, que no tuvo nada que ver con la adjudicación.

"Dar respuesta a la demanda de la ciudadanía"

El Ayuntamiento de Calvià ha justificado la necesidad de arrendar un local en Peguera para “dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, a las competencias asignadas a los ayuntamientos por parte de la Ley de Servicios Sociales de Balears, y al carecer de espacio para llevar a cabo de manera adecuada el desarrollo de la actividad asociada a los objetivos, programas y procedimientos previstos”.

A la hora de plantear cómo debía ser el espacio, el Consistorio definió unas características concretas que debía reunir el inmueble. Según consta en la memoria justificativa del procedimiento público, el establecimiento debía estar dentro del núcleo poblacional de Peguera, para facilitar el acceso de la ciudadanía, además de ser una planta baja o un espacio totalmente accesible y visible, con una superficie útil de al menos 120 metros cuadrados.

Informe de precios de mercado

En el expediente, consta un informe previo que detalla cómo se decidió fijar el precio del contrato de alquiler. Según apunta este documento, la cuantía económica se determinó "teniendo en cuenta los precios de mercado a través de la consulta de diversos portales inmobiliarios relacionados con el sector y los costes reales del objeto del contrato a llevar a cabo". "Se hace constar que hemos encontrado pocas muestras que reúnan las condiciones exigidas en el contrato", se apunta en el mencionado informe.