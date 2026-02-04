Obituario
Muere el empresario Bernat Cañellas Ramis, cofundador del Grupo Cañellas
El funeral en su memoria será este jueves 5 de febrero a las 19 horas en Pòrtol
El empresario de Pòrtol Bernat Cañellas Ramis ha fallecido a los 83 años. Cañellas fundó junto a su hermano Pedro el Grupo Cañellas, dedicado a la construcción de naves industriales y a otras actividades ligadas al sector.
Su trayectoria empresarial tuvo su origen en el taller familiar, situado en la calle Major de Pòrtol. Desde allí, y de la mano de su hermano, impulsó hace más de cuarenta años Estructuras Metálicas Cañellas, con sede en el Polígono de Son Castelló, una firma especializada en naves industriales, reformas hoteleras y en el cálculo y diseño de nuevas estructuras. La empresa se consolidó como un referente en el ámbito de la construcción en nuestras islas.
El funeral en su memoria tendrá lugar este jueves, 5 de febrero, a las 19 horas en Pòrtol.
