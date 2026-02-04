Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico PalmaCarnaval Mallorca 2026Borrasca Leonardo MallorcaMigrantes Baleares'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos'Fira del Ram
instagramlinkedin

Obituario

Muere el empresario Bernat Cañellas Ramis, cofundador del Grupo Cañellas

El funeral en su memoria será este jueves 5 de febrero a las 19 horas en Pòrtol

Bernat Cañellas ha fallecido a los 83 años.

Bernat Cañellas ha fallecido a los 83 años. / DM

Miquel Bosch

Pòrtol

El empresario de Pòrtol Bernat Cañellas Ramis ha fallecido a los 83 años. Cañellas fundó junto a su hermano Pedro el Grupo Cañellas, dedicado a la construcción de naves industriales y a otras actividades ligadas al sector.

Su trayectoria empresarial tuvo su origen en el taller familiar, situado en la calle Major de Pòrtol. Desde allí, y de la mano de su hermano, impulsó hace más de cuarenta años Estructuras Metálicas Cañellas, con sede en el Polígono de Son Castelló, una firma especializada en naves industriales, reformas hoteleras y en el cálculo y diseño de nuevas estructuras. La empresa se consolidó como un referente en el ámbito de la construcción en nuestras islas.

Noticias relacionadas

El funeral en su memoria tendrá lugar este jueves, 5 de febrero, a las 19 horas en Pòrtol.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
  2. La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
  3. Denuncian al alcalde de Binissalem por fiestas ruidosas que sufren los vecinos
  4. El Consell inicia las obras de urgencia para evitar que la Fàbrica Nova de Sóller se derrumbe
  5. Protestas por el cambio de horarios lectivos de dos centros de Mallorca por una prueba ciclista: 'Nos mean encima
  6. Felanitx elimina la carretera de s’Arenal de Portocolom y estrena un gran paseo verde junto al mar
  7. “Un tatuador vive como un estudiante constantemente en época de exámenes”: Mike Tattooist cierra Grandma Tattoo en Manacor
  8. Eliminan un punto negro en las carreteras de Mallorca: Son Verí Nou, en Llucmajor, estrena rotonda y vial

Inca espera una elevada participación en los actos del Carnaval

Inca espera una elevada participación en los actos del Carnaval

Muere el empresario Bernat Cañellas Ramis, cofundador del Grupo Cañellas

Muere el empresario Bernat Cañellas Ramis, cofundador del Grupo Cañellas

Uno de los sitios turísticos más visitados de Mallorca, la plaza de la Cartoixa de Valldemossa, se queda sin baños públicos

Uno de los sitios turísticos más visitados de Mallorca, la plaza de la Cartoixa de Valldemossa, se queda sin baños públicos

Sant Joan estalla por la falta de médico: recogen firmas por los problemas en la Unidad de Salud

Sant Joan estalla por la falta de médico: recogen firmas por los problemas en la Unidad de Salud

El PSOE insta al alcalde de Calvià a explicar el contrato adjudicado a la madre del director general de Comercio

El PSOE insta al alcalde de Calvià a explicar el contrato adjudicado a la madre del director general de Comercio

Mejoras en los accesos a Sóller: pavimentarán los tramos de carretera más deteriorados tras el verano

Mejoras en los accesos a Sóller: pavimentarán los tramos de carretera más deteriorados tras el verano

Joan Monjo vota con el PSOE y tumba la Relación de Puestos de Trabajo de sus socios del PP en Santa Margalida

Joan Monjo vota con el PSOE y tumba la Relación de Puestos de Trabajo de sus socios del PP en Santa Margalida

El Govern inicia los trámites para aprobar el plan rector del Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos

El Govern inicia los trámites para aprobar el plan rector del Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos
Tracking Pixel Contents