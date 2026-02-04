Mejoras en los accesos a Sóller: pavimentarán los tramos de carretera más deteriorados tras el verano

El Consell de Mallorca ha confirmado que pavimentará dos tramos críticos de las carreteras de Sóller, aunque las obras no podrán materializarse hasta el segundo semestre de este año. Las intervenciones se centrarán en el segmento comprendido entre el túnel de Sóller y la rotonda de Can Repic, así como en el trayecto que une el Monument con la boca sur del túnel de Sa Mola.

Según fuentes de la institución insular, la ejecución no será inmediata debido a que el contrato de mantenimiento de las carreteras de la Serra de Tramuntana se encuentra actualmente en fase de licitación. La previsión oficial es que la firma del nuevo contrato se formalice durante la primera mitad del año, permitiendo que las obras (largamente demandadas por la ciudadanía y por todo el arco político municipal) comiencen a partir de julio.

Desde el Consell han subrayado que la renovación del firme en estos puntos se ha marcado como una prioridad, siendo una de las primeras actuaciones que deberá afrontar la futura empresa concesionaria.

En este sentido, el pleno municipal del pasado miércoles aprobó por unanimidad una moción impulsada por el PSOE para exigir la reparación urgente de ambas vías. Jaume Mateu, portavoz socialista, alertó sobre el avanzado estado de deterioro de la calzada y el riesgo que esto supone para la seguridad de los usuarios.

Revisión de los taludes

La iniciativa contó con el respaldo de PP, Més y Seny. Durante el debate, Carlos Darder, en representación del equipo de gobierno, recordó que el Ayuntamiento ha reclamado estas mejoras en reiteradas ocasiones. Por su parte, Sebastià Aguiló (Seny) instó a que los trabajos incluyan también una revisión exhaustiva de los taludes y muros en el tramo entre Sóller y el túnel, advirtiendo de que el agrietamiento del asfalto sugiere posibles fallos estructurales en la base de la carretera.