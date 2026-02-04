Manacor afronta el absentismo escolar: “No es un problema individual, es una alerta comunitaria”

Manacor ha abordado este miércoles el absentismo escolar desde una mirada comunitaria en una jornada con profesionales del ámbito educativo, social y jurídico. Con el lema El absentismo como reto comunitario, la jornada ha servido para compartir experiencias, herramientas y propuestas para afrontar el absentismo escolar de manera coordinada. De hecho, la educadora social del Ayuntamiento de Manacor, Maria Antònia Genovard, ha remarcado la importancia de la coordinación entre servicios y del trabajo comunitario, destacando que “el absentismo no es un problema individual, sino una señal de alerta que nos interpela como comunidad. Detrás de cada ausencia hay realidades diversas que solo podemos abordar si trabajamos juntos”.

La jornada, organizada en el marco de la Comisión de Absentismo Escolar de Manacor, ha puesto el foco en la necesidad de entender el absentismo como un fenómeno complejo, que no se puede abordar de manera aislada y que requiere la implicación de todos los agentes que intervienen en la atención y el seguimiento de los niños y adolescentes. La comisión está integrada por inspectores de educación, policías tutores, la oficina de escolarización, el coordinador de los PSC y profesionales de los servicios sociales y educativos del municipio.

Un momento de la dinámica celebrada durante la jornada. / Aj.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha asegurado que “el absentismo no es solo una ausencia en el aula, sino el reflejo de situaciones sociales, familiares y emocionales complejas que solo se pueden abordar desde la cooperación entre servicios”. Así, ha remarcado que jornadas como la celebrada este miércoles sirven “para reforzar vínculos, mejorar la coordinación y situar al niño y al adolescente en el centro de todas las actuaciones”.

Ponencias y dinámicas

La jornada ha combinado ponencias técnicas con una dinámica participativa. Desde la vertiente educativa, Maria Àngels Santamaría, del Servicio de Inclusión para la Comunidad Educativa, ha aportado una mirada centrada en la diversidad y la inclusión. Desde el ámbito jurídico, el fiscal de la Fiscalía Superior de las Illes Balears, José Díaz Cappa, ha explicado el procedimiento legal ante los casos de absentismo escolar y el papel de la fiscalía. La dimensión social ha sido abordada por Neus Cano, jefa de Sección de Urgencias del IMAS, que ha puesto el acento en la detección precoz y la intervención con las familias. La última parte de la jornada se ha centrado en una dinámica participativa con el objetivo de reflexionar sobre el funcionamiento del protocolo municipal de absentismo, detectar carencias y generar propuestas de mejora desde una perspectiva local y comunitaria. Así, el encuentro ha permitido avanzar en una respuesta coordinada, preventiva y comunitaria ante el absentismo escolar, reforzando la colaboración entre instituciones y profesionales del territorio.