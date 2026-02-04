Inca espera una elevada participación en los actos del Carnaval

El Ayuntamiento de Inca organiza la próxima semana los tradicionales actos festivos del Carnaval. Como marca la tradición, el jueves por la tarde del próximo 12 de febrero se celebrará Sa Rueta y el sábado siguiente, el día 14 de febrero, Sa Rua. El martes de la próxima semana se llevará a cabo el tradicional entierro de la Sardina.

El Consistorio ha informado este miércoles que Sa Rueta contará con la participación de aproximadamente 2850 niños de 14 centros educativos y guarderías del municipio. La salida se realizará a las 16 horas desde la plaça de la Llibertat con fin de fiesta en la plaça Mallorca, donde habrá animación musical infantil a cargo de la charanga Myotragus.

Por lo que respecta a Sa Rua, se celebrará el sábado 14 de febrero a partir de las 17 horas. Las 18 comparsas y 9 carrozas participantes se concentrarán en la calle Santiago Rusiñol y recorrerán las principales calles del centro de la ciudad pasando por la avenida del General Luque, la calle del Quarter, el camino del cementerio y más vías hasta llegar a la plaça Mallorca. En esta edición, la entrega de los premios se llevará a cabo en la plaça del Mercat.

Este año el entierro de la sardina se llevará a cabo de la mano de las asociaciones y colectivos de Personas Mayores de Inca. La concentración será en la plaça de la Llibertat a las 19,30 horas, y la salida se realizará a las 20 horas hasta llegar a la plaça del Bestiar.

En total, el Ayuntamiento repartirá 6.000 euros en premios entre los ganadores de Sa Rua, en las categorías de carrozas y comparsas, los cuales se suman a los 2.000 euros que se entregan entre los participantes de Sa Rueta.