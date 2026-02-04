Esporles elabora un plan de gestión del arbolado urbano para prevenir riesgos

El Ayuntamiento de Esporles ya dispone de la propuesta del nuevo Plan Municipal de Gestión y Control del Riesgo del Arbolado Urbano, una herramienta estratégica para mejorar la seguridad, la salud de los árboles y la planificación de las zonas verdes del municipio.

Para la elaboración de este plan, el consistorio ha invertido 7.260 euros en un diagnóstico técnico integral de los aproximadamente 250 plataneros del municipio. El estudio, realizado por el Grupo Eulen con la participación de ingenieros agrónomos, ha permitido crear un documento de gestión con una ficha individual para cada ejemplar. En ella se detallan sus características, los posibles riesgos de ruptura y las actuaciones recomendadas para mejorar su salud y reducir los peligros para la ciudadanía.

Uno de los objetivos principales del documento es minimizar los riesgos derivados de posibles rupturas de ramas o inestabilidades estructurales. El Ayuntamiento recuerda un incidente ocurrido en 2025 en el Passeig, donde la ruptura de una rama de grandes dimensiones puso de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención.

El trabajo de campo ha sido realizado por personal especializado en arboricultura urbana, que ha realizado una inspección individualizada de todos los plataneros urbanos. Entre las medidas propuestas se incluyen diferentes tipos de poda, tratamientos específicos y actuaciones de corrección estructural.

La regidora de Mantenimiento, Inés Font, ha destacado que el Plan permite "dar un salto cualitativo" en la gestión, pasando de la simple poda a una planificación preventiva. El alcalde, Josep Ferrà, ha manifestado que el objetivo es actuar "con criterio técnico, pensando en la seguridad de la gente y en preservar un patrimonio verde que es de todos".

Paralelamente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña anual de poda y mantenimiento para 2026, que priorizará la actuación sobre los plataneros urbanos. La brigada municipal contará con el apoyo de alumnos de los proyectos de Formación y Ocupación del Ayuntamiento. Durante la campaña, y a la espera de la aprobación definitiva del plan en el pleno municipal, se actuará especialmente en los árboles con riesgos ya detectados.