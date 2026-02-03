Sóller rectifica y presenta otro proyecto de VPO para la plaza de Teixidores con un solo edificio y más zona verde

El Ayuntamiento de Sóller ha presentado un nuevo anteproyecto para la construcción de 24 viviendas de protección oficial (VPO) en la plaza de les Teixidores, después de que la propuesta inicial fuera duramente criticada por toda la oposición municipal y vecinos de la zona.

Aquel primer diseño contemplaba la edificación de dos bloques que ocupaban gran parte de la plaza, lo que generó el rechazo político y vecinal. La nueva propuesta, presentada por la regidora de Servicios Sociales, Llum Castañer, parte de las aportaciones realizadas por un grupo de arquitectos sollerics y supone un cambio sustancial en el planteamiento inicial. El anteproyecto prevé ahora la construcción de un único edificio, situado en uno de los laterales de la actual plaza, con forma de “L”, planta baja y dos pisos. La estética se inspira en la arquitectura industrial, con un aspecto similar al de la Fàbrica Nova, con la que busca integrarse visual y urbanísticamente.

Reproducción del proyecto de la plaza de Teixidores de Sóller. / Joan Mora

El proyecto se completa con un aparcamiento subterráneo de 73 plazas y otro en superficie con 40 plazas más, manteniendo así el número total de estacionamientos existentes. Según explicó Castañer, las plazas en superficie serán de uso exclusivo para residentes.

Además, se modifica el trazado de la calle Romaguera, que pasará a ocupar el eje central de la plaza y desembocará frente a la Fàbrica Nova. El conjunto se complementa con una plaza verde, un paseo peatonal y zonas arboladas.

La concejal subrayó que “actualmente Teixidores no es una plaza, es un aparcamiento asfaltado regulado por ORA”, y defendió que el nuevo diseño permitirá transformar el espacio en un ámbito más amable y funcional. “Se crea un aparcamiento subterráneo y una zona verde que conecta con la Fàbrica Nova. Será una plaza mucho más guapa de lo que hay ahora. Lo importante es que se mantienen las 24 VPO previstas”, afirmó.

Reivindicaciones

Castañer insistió en que el nuevo anteproyecto tiene en cuenta las reivindicaciones ciudadanas y que no se pierden plazas de aparcamiento ni número de viviendas. “Hemos escuchado el sentir de la ciudadanía y se crea un proyecto que realza la zona, especialmente con un edificio integrado de arquitectura tradicional”, señaló, reconociendo que “el único inconveniente serán las obras, que generarán molestias”. La actuación será asumida por el Ibavi, organismo al que el Ayuntamiento cederá los más de 3.000 metros cuadrados de la plaza, y que se encargará íntegramente de la ejecución del proyecto. Según el consistorio, la propuesta arquitectónica “dialoga con el patrimonio industrial próximo, mantiene el eje visual con la Fàbrica Nova y garantiza su integración en el entorno urbano”.

En relación con la crisis de vivienda que sufre el municipio, la concejal recordó que “la construcción de las VPO ayudará a mitigar el problema de la falta de vivienda en Sóller”, aunque admitió que “somos conscientes de que la construcción de 54 VPO en Sóller no será suficiente para resolverlo”. En este sentido, destacó que los tres proyectos residenciales que impulsa el Ayuntamiento “vienen a dar respuesta a una parte importante del problema”, con actuaciones que se integran en el tejido urbano del municipio.