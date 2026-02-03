Joan Monjo vota con el PSOE y tumba la Relación de Puestos de Trabajo de sus socios del PP en Santa Margalida

El Ayuntamiento de Santa Margalida está gobernado por el PP y Convergència, el partido del exalcalde Joan Monjo, un equipo de gobierno que este mes de enero ha evidenciado en el pleno posturas distintas. Ya con los presupuestos prorrogados por no contar con el voto a favor de sus socios, la discrepancia a la hora de las votaciones en el seno del equipo de gobierno se evidenció en el pleno cuando el PSOE y Convergència rechazaron la propuesta de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Aunque el alcalde popular Martí Torres no ha querido entrar en el juego político, los socialistas han asegurado en un comunicado que el voto en contra de la formación de Joan Monjo evidencia “la ruptura total del equipo de gobierno”. “El pacto sigue como siempre”, ha dejado claro Torres.

“La propuesta recibió los votos en contra del PSOE y, de manera destacada, de los propios socios de gobierno del PP, Convergència. Esto pone de manifiesto que la crisis política en el municipio ya no es una cuestión ideológica, sino de puro desgobierno y falta de aptitud para el diálogo”, mantienen desde las filas socialistas, que señalan que este nuevo fracaso debe entenderse en el contexto de un ayuntamiento que todavía no ha sido capaz de aprobar las cuentas para 2026”.

Ante las críticas de los socialistas de falta de información, documentación y de imposición por urgencia a la hora de llevar la RPT al pleno, el alcalde se ha mostrado de lo más tranquilo y seguro al recordar que la documentación está sobre la mesa desde noviembre con informes técnicos favorables. “¿Cómo justifican el voto en contra con informes técnicos favorables que supone 450.000 euros para los trabajadores?”, se preguntan desde las filas populares.

Por su parte, los socialistas aseguran que “este nuevo fracaso debe entenderse en el contexto de un ayuntamiento que todavía no ha sido capaz de aprobar las cuentas para 2026”. Ante las acusaciones de “inacción” y de no “dignarse a negociar ni una coma de las alegaciones presentadas por la oposición, los populares de Santa Margalida han insistido en que “el PP no ha cambiado la linea de trabajo de los últimos años, el PSOE sí. Son ellos que tienen que dar explicaciones”.