Manacor reclama al Consell la compra de la finca de Santa Cirga para proteger el legado de Mossèn Alcover

Manacor ha vuelto a reclamar al Consell de Mallorca la compra de la finca de Santa Cirga con el objetivo de garantizar su protección y convertir la casa natal de Mossèn Alcover en un “espacio vivo de memoria, difusión cultural y servicio público” para el conjunto de la ciudadanía. La reivindicación fue expresada el lunes por la tarde tanto por la presidenta de la Asociación de Amigos de la Institución Pública Antoni M. Alcover (IPAMA), Magdalena Gelabert, como por el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, durante el acto de conmemoración del 164 aniversario del nacimiento del canónigo y filólogo, celebrado en el Obelisco dedicado a su figura en el paseo de Na Camel·la de Manacor.

La reclamación de la compra de Santa Cirga se planteó como una oportunidad para asegurar la conservación de un espacio de alto valor patrimonial y simbólico, estrechamente vinculado a la trayectoria vital y cultural de Alcover, y para ponerlo al servicio del conjunto de la ciudadanía. Cabe recordar que la possessió de Santa Cirga se halla en venta desde principios de 2025 por un precio que ronda los 20 y los 25 millones de euros. Santa Cirga está controlada a través de la sociedad Agrogestión S.A. por los herederos de Juan March Ordinas, que la adquirió el siglo pasado. Fue en abril del año pasado cuando la institución insular anunció que tenía en mente hacerse con Santa Cirga, cuna de Mossèn Alcover con el objetivo de crear en este espacio un centro de interpretación vinculado a la figura del propio escritor. De hecho, el propio presidente del Consell, Llorenç Galmés, ya se mostró dispuesto en aquel momento a comprar la finca con independencia del precio en juego siempre que contara con los avales de los técnicos de la institución insular. «Pagaremos 25 millones por la finca si nuestros técnicos nos confirman que tiene este valor», manifestó en abril del año pasado Galmés.

Acto de memoria

Durante su intervención, el alcalde subrayó que “la ofrenda floral es un acto de memoria y de compromiso” y reivindicó la figura de Mossèn Alcover como “una figura clave de la cultura catalana”. Asimismo, defendió la importancia de preservar una lengua “viva, útil y de acogida” y destacó el papel esencial de la educación en la transmisión del legado cultural.

El acto concluyó con la ofrenda floral ante el Obelisco y con la actuación de la Coral del IMAS, que interpretó el himno del IES Mossèn Alcover y La Balanguera, en un cierre cargado de emoción y simbolismo.