El Govern inicia los trámites para aprobar el plan rector del Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha iniciado los procedimientos administrativos para la aprobación de dos instrumentos de planificación ambiental: el Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc - Salobrar de Campos.

Ambas resoluciones, que se han publicado este martes en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), activan los trámites de consulta pública previa para incorporar aportaciones de la ciudadanía y de los agentes implicados.

Según ha explicado el conseller Joan Simonet, «la renovación y actualización de estos instrumentos es un compromiso del Govern con la conservación de los valores naturales y con la gestión ambiental. Abrir los procesos a la participación pública es fundamental para asegurar que las medidas que se adopten sean eficaces, compartidas y adaptadas a la realidad socioambiental de nuestro territorio».

En cuanto al Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza, Simonet ha subrayado que se trata de «una actuación prioritaria para reforzar la Red Natura 2000 en Ibiza, con medidas que permitan preservar hábitats y especies de interés comunitario y que compatibilicen la conservación con actividades tradicionales y usos sostenibles».

Por otra parte, sobre el PRUG del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc - Salobrar de Campos, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que «este instrumento es esencial para establecer con claridad los usos y criterios de gestión de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mallorca, y para equilibrar la protección de sus valores ecológicos con el uso público».

El Ejecutivo autonómico explicó que la publicación de la documentación correspondiente en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana del Govern y el inicio de los respectivos trámites de consulta pública previa tienen el objetivo de que entidades, sectores y ciudadanía puedan hacer aportaciones antes de formular los proyectos de decreto.