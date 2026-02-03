Calvià impulsa un nuevo intercambio juvenil Erasmus+ en Italia para jóvenes de 18 a 30 años

El Ayuntamiento de Calvià, a través del Servicio de Juventud, pone en marcha un nuevo intercambio juvenil europeo Erasmus+ que tendrá lugar del 2 al 12 de abril de 2026 en Bergolo (Italia) y en el que participarán 14 jóvenes del municipio.

El proyecto, titulado 'Equilibrio y salud: cuerpo y mente', cuenta con una financiación europea de 46.249 euros, concedida en el marco del programa Erasmus+ Juventud, según informó el Consistorio.

El intercambio reunirá a un total de 37 jóvenes procedentes de cuatro países europeos: España, Italia, Finlandia y Portugal. Además de los 14 participantes de Calvià, participarán 9 jóvenes italianos, 7 finlandeses y 7 portugueses.

Durante diez días, según detalló el Ayuntamiento, los jóvenes convivirán en un entorno rural y participarán en actividades basadas "en la educación no formal, centradas en la promoción de hábitos de vida saludables, el bienestar emocional, la actividad física, la alimentación consciente y la expresión artística".

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción para optar a una de las plazas estará abierto del 7 al 22 de febrero, y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en Calvià. Tras el periodo de inscripción, se llevará a cabo un proceso de selección y se comunicará el resultado a las personas seleccionadas.

Para más información e inscripciones, el Consistorio señala que los interesados pueden consultar la web municipal y los canales habituales del Servicio de Juventud. Además, se han convocado dos reuniones informativas para los días 7 y 21 de febrero a las 18 horas en Es Generador.