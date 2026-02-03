Barcelona Wine Week | La producción de vino rosado en Baleares se dispara un 25%

Un total de 42 bodegas de Baleares participan en la Barcelona Wine Week, una feria que se ha consolidado como una plataforma clave para promocionar los vinos de calidad ya que reúne a profesionales del sector tanto del ámbito estatal como internacional. En el marco de la jornada de inauguración, se ha dado a conocer que la producción de vino con marca de calidad en las islas alcanzó en 2025 los 55.126 hectolitros, lo que supone un aumento del 3,5 por ciento. Si uno se centra en la producción del tipo de vino, llama la atención el notable incremento de los caldos rosados, que han experimentado una subida del 25,3% quedándose en 11.784 hectolitros. En el caso de los blancos, también suben su producción un 1,8% con un total de 21.851 hectolitros mientras que los vinos negros concluyen 2025 con una producción de 21.491 hectolitros, lo que implica una bajada del 4% si se compara con la campaña de 2024.

La Barcelona Wine Week es una de las grandes citas del sector. / CAIB

Durante la primera jornada de la feria también se ha dado a conocer que la producción de vino con denominación de origen ha bajado un 4,2% mientras que los vinos de la tierra han incrementado la producción un 7%. Cabe remarcar las subidas registradas en Menorca que implican un 27,3% más, las de Formentera que superan el 40% y las de Ibiza que suben un 13,6%. Este incremento se explica por la entrada en producción de nuevas viñas y por la recuperación de parcelas que en la anterior campaña no se pudieron vendimiar.

“Continuamos en la línea de promocionar el producto local con una apuesta por las variedades autóctonas" Joan Simonet — Conseller de Agricultura

Cita imprescindible

La Barcelona Wine Week es una de las principales citas profesionales del sector vitivinícola en el ámbito europeo y la más importante en la escala estatal. En este sentido, de las 42 bodegas de las islas que participan en la feria, 38 lo hacen bajo el paraguas institucional del Govern y hay representación de bodegas de todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de las islas.

El conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha asistido a la inauguración del evento y ha recordado que la presencia de las bodegas isleñas en la feri de Barcelona es una demanda del propio sector. “Continuamos en la línea de promocionar el producto local con una apuesta por las variedades autóctonas, por unos vinos de calidad, únicos en el mundo, que solo podemos encontrar en nuestra tierra”, ha remarcado Simonet, que ha recordado que la presencia de las 40 bodegas en la BWW reafirma el buen momento del sector vitivinícola de las islas. “Supone una oportunidad clave para reforzar la proyección exterior de nuestros vinos y poner en valor el vínculo entre calidad, territorio y sostenibilidad”, ha añadido Simonet que también ha remarcado “la diversidad de proyectos presentes, desde bodegas consolidadas hasta nuevas iniciativas”. “La calidad y gran variedad de vinos que se elaboran en nuestras islas son una muestra de la riqueza y pluralidad del sector vitivinícola balear”, ha concluido.