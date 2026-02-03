Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ariany contará con un plan general urbanístico sin crecimiento residencial ni turístico

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha hecho entrega del planeamiento urbanístico al alcalde del municipio, Joan Ribot

Acto oficial en Ariany, este martes

Acto oficial en Ariany, este martes

EFE

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ariany mantiene el suelo urbano actual y no prevé crecimiento residencial ni turístico, cuya documentación ya ha sido entregada por parte del Consell de Mallorca al Ayuntamiento para su aprobación inicial.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha hecho entrega del planeamiento urbanístico al alcalde del municipio, Joan Ribot, en un acto al que también ha asistido la directora insular de Urbanismo y Planeamiento Municipal, Maria José Frau, según ha informado el gobierno de la isla en un comunicado.

El PGOU de Ariany ha sido elaborado por el Consell de Mallorca, en el marco de la cooperación técnica para redactar planeamientos urbanísticos nuevos en los municipios de hasta 10.000 habitantes.

El documento mantiene la ordenación vigente del suelo urbano y únicamente incrementa los terrenos destinados a infraestructuras y servicios públicos.

En estos espacios se prevé la construcción de equipamientos municipales como aparcamientos públicos, instalaciones escolares y deportivas, zonas verdes y una nueva conexión peatonal.

