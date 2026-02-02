PortsIB ultima el concurso del restaurante del nuevo edificio del puerto de Cala Rajada

PortsIB ultima la tramitación para sacar a concurso la concesión administrativa del local destinado a restaurante en el nuevo edificio multiusos del puerto de Cala Rajada, en Capdepera, con unos trabajos por 2,2 millones de euros que encaran la recta final.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha visitado el estado de ejecución de los trabajos junto al gerente de PortsIB, Kico Villalonga, y representantes municipales de Capdepera, así como por el presidente de la cofradía de pescadores de Cala Rajada, ha informado este lunes el Govern.

Durante la visita, los responsables han constatado que las obras avanzan conforme al calendario previsto. El edificio tiene ya ejecutadas las estructuras y fábricas exteriores y se encuentra en fase de acabados interiores, con el inicio próximo de los trabajos de fachadas y carpinterías exteriores, mientras se completan las labores de urbanización del entorno.

El proyecto incluye la demolición del antiguo inmueble y la construcción de un nuevo equipamiento moderno y funcional, adaptado a la actividad portuaria y a los usos ciudadanos.

Las obras arrancaron en abril y se interrumpieron temporalmente entre julio y octubre para no interferir en la temporada turística.

PortsIB ha avanzado que sacará próximamente a concurso la concesión para la ocupación y explotación del restaurante y su terraza, con una superficie total de 486 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, primera planta y espacio exterior con vistas al mar.

El nuevo edificio albergará en la planta baja dependencias vinculadas a la cantina, la venta de billetes, almacenes y aseos públicos, mientras que la primera planta acogerá el restaurante y la terraza, concebidos como un espacio integrado en el puerto y el paseo marítimo.