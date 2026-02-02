Piden que no se deje entrar con la cara tapada en los ayuntamientos de Manacor, sa Pobla y Felanitx

Los grupos municipales de VOX en los ayuntamientos de sa Pobla, Manacor y Felanitx ha presentado una moción con el fin de que no se deje entrar a los edificios municipales con la cara tapada, por ello, se pide que se prohíba el uso de prendas como el niqab o el burka. La propuesta, explican desde la formación de la ultraderecha “busca establecer como condición indispensable para el acceso a edificios municipales la identificación visual del rostro”.

Roberto Vicente, Esteban Sureda y María Vidal son, respectivamente los portavoces de VOX en los ayuntamientos de Sa Pobla, Manacor y Felanitx. Los tres regidores defienden que “las dependencias municipales son espacios donde se gestionan datos personales y se realizan trámites con efectos jurídicos, lo que exige una seguridad máxima”. Por ello, remarcan que la identificación del rostro es un requisito funcional. “No podemos permitir que se presten servicios públicos a personas cuya identidad no puede ser verificada visualmente”, razonan. Así las cosas, la moción de VOX subraya que “la ocultación del rostro mediante prendas sin arraigo en España, dificulta el cumplimiento de las funciones públicas y la prevención de suplantaciones de identidad”. Esta medida, defiende VOX, “se basa en la potestad de autoorganización de los consistorios para garantizar la seguridad de usuarios y empleados públicos”. “Esta regulación no es una cuestión religiosa, sino una exigencia técnica y de seguridad. Se aplicará a cualquier prenda (sea o no cultural), que produzca el mismo efecto de ocultación facial”, aclaran desde las filas de VOX.

“Esta regulación no es una cuestión religiosa, sino una exigencia técnica y de seguridad. Se aplicará a cualquier prenda (sea o no cultural), que produzca el mismo efecto de ocultación facial"

En los plenos

La moción se debatirá en los plenos del 5 de febrero en sa Pobla y el 9 de febrero en Manacor y Felanitx. Por su parte, los concejales de VOX han solicitado que los servicios jurídicos de sus respectivos ayuntamientos redacten un reglamento interno que desarrolle esta prohibición para garantizar que la norma sea clara y pública para todos los ciudadanos. “Es una cuestión de sentido común y de respeto a nuestras normas de convivencia. Los ayuntamientos deben ser espacios seguros donde la transparencia y la identificación personal sean la norma, sin excepciones que pongan en riesgo la seguridad colectiva”, concluyen Vicente, Sureda y Vidal.