Ocho años de la tragedia de Sant Llorenç y las obras para mejorar el torrente aún no han empezado

Cuando este año se cumplen ocho años de la desgracia del desbordamiento del torrente de Sant Llorenç, en Mallorca, las obras para modificar el paso del agua aún no se han iniciado, a pesar de que el proyecto ya ha sido aprobado. Esta situación ha sido denunciada esta mañana por los responsables del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares, que han denunciado el retraso de las obras necesarias tras una tragedia que ocasionó trece víctimas mortales. Los ingenieros aseguran que si no se mejora el encauzamiento de los torrentes de ses Planes y de sa Blanquera, para reducir el riesgo de inundación, la tragedia podría volver a repetirse. “Desde el Colegio esta tramitación tan larga es una anomalía administrativa que requiere de una reflexión política”, han asegurado esta mañana la decana Sara Lobato y el vicedecano Ángel Matías.

Precisamente, como se ha venido realizando en los últimos años, esta mañana el Colegio ha presentado el balance sobre la previsión, finalización y mejora de las infraestructuras de Baleares. Los ingenieros han considerado urgente la redacción de un nuevo plan director sectorial de las carreteras de Mallorca, un proyecto que se inició en el año 2023 y que aún no se ha presentado. Los técnicos creen que la falta de esta herramienta es una grave anomalía, ya que dicho plan permitiría trabajar sobre una planificación de infraestructuras, que recogiera una estrategia clara sobre los futuros planes urbanísticos y de planificación territorial de la isla.

Sobre los proyectos de carreteras, el balance detalló que el tramo del segundo cinturón prioriza el desdoblamiento de la autopista hacia la rotonda del Fan, en el Coll den Rabassa, de tal manera que sea capaz de gestionar los diferentes flujos de tráfico que padece la infraestructura y permita mejorar la seguridad. El nuevo proyecto de construcción está en fase de redacción y los ingenieros de caminos consideran que es una obra necesaria y urgente, tanto en cuanto al confort de los conductores, como a las medidas de seguridad. Se prevé que las obras puedan empezar el año que viene. Precisamente, los ingenieros han criticado esta mañana que estos proyectos tan importantes tardan demasiado tiempo en ejecutarse. En este caso han sido cinco años desde que se planificó la obra hasta que esté terminada, es decir, ha durado más de una legislatura.

El balance también destaca los enlaces y acceso a la ciudad de Palma. Así está previsto la realización de un acceso a la vía de cintura desde la autopista de Andratx, mejorar la entrada al polígono de Can valero y al Camí de Jesús, así como el acceso a Son Hugo y al aeropuerto desde la Vía de Cintura. Este plan de mejora de accesos viarios fue aprobado en el año 2024, pero aún no se han ejecutado. Solo se han realizado algunas mejoras en los carriles o en las rotondas.

En cuanto a los proyectos para mejorar el ciclo integral del agua, el Colegio de Ingenieros destaca el proyecto de la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Palma. Las obras se iniciaron hace dos años y este año estarán terminadas. Se han seguido según la planificación aprobada.

Con respecto al emisario terrestre y submarino, el proyecto ya ha terminado su fase de redacción. Este año se puede licitar las obras, para que se empiece a trabajar a partir del año que viene. Es una actuación, según denuncian los ingenieros, que ha sufrido un retraso excesivo.

Especial mención realiza el informe sobre los proyectos portuarios. Sobre el puerto de Palma se indica que el año pasado se terminó con la remodelación del Paseo Marítimo entre la Avenida Argentina y la torre de Peraires. Se ha mejorado un tramo de tres kilómetros. Al mismo tiempo, también se han finalizado las obras de acondicionamiento de los diques del Portixol y Molinar de Levante. Además se ha renovado el alumbrado público de la zona portuaria y se ha construido una instalación provisional para la operativa de pasajeros en la explanada de Poniente. También se han terminado las obras de infraestructura para mejorar la conexión eléctrica de los buques a tierra.

Este año está previsto que finalicen las obras de acondicionamiento del muelle de San Magín y se construyan nuevos elementos de atraque al puerto, así como otras infraestructuras de mejora.

Los ingenieros, al igual que ya hicieron el año pasado, se mostraron especialmente preocupados por la situación de la gestión de costas, una competencia que fue traspasada hace tres años a la comunidad autónoma. El Colegio ha acudido a los tribunales para denunciar la incorrecta dotación de recursos humanos en este departamento, con competencia y capacidad para gestionar el litoral, la costa y los usos que se desarrollen en estas zonas. La institución está pendiente de conocer el pronunciamiento judicial sobre la verificación de los títulos universitarios oficiales que se precisan para realizar esta labor de gestión de la costa. El Colegio considera que hacen falta más ingenieros especializados en infraestructuras.

Noticias relacionadas

Javier Machi habló sobre las estructuras de Valencia / Jaime Reina Alcocer

Precisamente, esta mañana en la sede del Colegio de Caminos de Baleares ha ofrecido una conferencia el decano de la demarcación de Valencia, que ha hablado de las infraestructuras que quedaron desbordadas tras la Dana ocurrida hace más de un año en esta comunidad, que ocasionó más de 200 muertos. Javier Machi explicó que es necesario estudiar los puntos críticos de las infraestructuras para evitar que se puedan producir desbordamientos tan graves. Señaló que en la comunidad valenciana se ha construido en exceso en zonas próximas a los ríos, sobre todo en áreas donde las cuencas son pequeñas y sufren en exceso cuando se producen estas tormentas relámpago con tanta carga de agua. Machi aseguró que es necesario realizar una planificación sobre las medidas de seguridad que se deben adoptar para evitar una situación tan grave y señaló que existen técnicas para reducir los daños.