Nace FEIM, la primera federación de partidos municipalistas de Baleares

La Federació d’Entitats Independents Municipals (FEIM) se presentará este domingo en sociedad en la Finca pública de Raixa. La cita servirá para escenificar un nuevo espacio de coordinación entre fuerzas estrictamente locales que, según la propia entidad, aspira a consolidarse como la primera y única federación de partidos de ámbito municipal en la historia reciente del archipiélago.

La federación llega a su puesta de largo con más de una decena de formaciones municipalistas ya integradas y presencia institucional en municipios como Sóller, Palmanyola, Muro, Llucmajor, Llubí, Lloseta, Inca, Calvià, Bunyola y Binissalem, además de incorporaciones “en el futuro inmediato”, según apuntan desde la propia organización.

El bloque municipalista que agrupa FEIM sumó en 2023 más de 10.000 apoyos en las urnas y cuenta actualmente con 28 regidores, cifras con las que la federación busca reivindicar un peso político que, hasta ahora, se había expresado de forma dispersa y con escasa interrelación entre municipios.

El presidente de FEIM, Sebastià Aguiló, ha enmarcado la iniciativa en la necesidad de “compartir y estar más comunicados” y de crear una interrelación estable entre las diferentes candidaturas locales. Aguiló, sin embargo, evitó concretar si el paso responde a una estrategia electoral cerrada de cara a los comicios de 2027, aunque sí insistió en que el objetivo es “ir más allá” de una coordinación puntual.

En ese horizonte, la federación mira a fórmulas ya conocidas en otros territorios: emular el modelo de Coalición Canaria, entendido como un paraguas de partidos insulares y locales que suman fuerzas cuando toca disputar escenarios de mayor escala, como las elecciones generales. Entre los ejemplos de las formaciones municipalistas que orbitan este proyecto, podemos poner como ejemplo Seny i Sentit de Sóller.