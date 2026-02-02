Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El GOB rinde homenaje a Francesc Moll en La Trapa con una placa que fija su legado ecologista y cultural

La convocatoria reunió a amigos, compañeros y seguidores en un encuentro que el grupo ecologista quiso convertir en un ejercicio de memoria y compromiso

FOTOS | El homenaje a Francesc Moll en La Trapa, en imágenes

Redacción Part Forana

Palma

La finca pública de La Trapa acogió ayer un acto de homenaje a Francesc Moll i Marquès, figura vinculada durante décadas al ecologismo y a la defensa de la cultura en Mallorca. La convocatoria reunió a amigos, compañeros y seguidores en un encuentro que el GOB Mallorca quiso convertir en un ejercicio de memoria y compromiso. El GOB instaló una placa conmemorativa que fue destapada por la familia para mantener vivo el vínculo de Moll con el enclave. En ella se recuerda que Francesc Moll (1937 - 2025) fie el segundo presidente del GOB y el principal impulsor de la compra de La Trapa.

Intervenciones

Durante el acto intervinieron Miquel Rayó, del grupo promotor y expresidente del GOB; Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear; Antoni Mir, presidente honorario de la Nova Editorial Moll; Teresa Cuennet, presidenta del GOB Mallorca, y Francesc Moll Echeto, en representación de la familia. La clausura corrió a cargo del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

Tras los parlamentos, los asistentes disfrutaron de un pequeño concierto del dúo Atrapats en la capilla de La Trapa, en un cierre con música y emotividad.

