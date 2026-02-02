Movilidad
Calvià convoca el examen de capacitación para taxistas
En la prueba se evalúan conocimientos geográficos, cálculo matemático, normativa e idiomas, según ha informado el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Calvià ha anunciado la convocatoria para la obtención del título administrativo de conductor de auto-taxi. Esta prueba busca asegurar la capacitación profesional necesaria para ejercer la actividad en el municipio.
Los interesados podrán presentar su instancia del 4 al 11 de febrero de 2026, ambos inclusive. El proceso puede realizarse por dos vía telemática, a través de la sede electrónica, o presencial, en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve a 14 horas.
Para acceder al examen, los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de la prueba: tener la nacionalidad española o de un país con tratados internacionales aplicables; estar en posesión del título de ESO o equivalente; contar con el permiso de conducción habilitante para la conducción de vehículos de servicio público de menos de 9 plazas con una antigüedad mínima de 2 años, y haber abonado la tasa de examen para la obtención de carné municipal de conductor de auto-turismo de 6 euros.
Detalles de la prueba
El examen se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 9 horas en el Casal de Peguera, Carrer dels Pins, 15. Dependiendo del volumen de inscritos, la organización podrá establecer dos turnos de examen (09:00 y 10:00 h).
La evaluación constará de cinco materias eliminatorias que los aspirantes deberán completar en 40 minutos: conocimiento de Calvià (callejero, centros oficiales, farmacias y puntos de interés turístico, histórico y geográfico); geografía de Mallorca (especialmente, información relevante para el turista); cálculo matemático; normativa vigente (reglamentos nacionales y municipales del taxi), e idiomas (conocimientos básicos de conversación en catalán, inglés y alemán).
Calendario de resultados
El 17 de febrero, se publicará la lista provisional de admitidos y plazo para subsanaciones. El 23 de febrero, se publicará la lista definitiva de admitidos.
El 3 de marzo, se conocerán los resultados provisionales del examen. Y el 6 de marzo, la lista definitiva de aprobados.
