TURISMO
Arranca la temporada turística en Sóller con la vuelta del tren: consulta aquí los horarios y trayectos
El primer viaje de la temporada del Ferrocarril ha llegado esta mañana a la estación del valle con 200 pasajeros a bordo
El primer viaje de la temporada del Ferrocarril de Sóller llegó esta mañana a la estación con 200 pasajeros a bordo. Y es que, a partir de hoy, el tren ha vuelto a la actividad después del paro invernal, período durante el cual se han llevado a cabo los trabajos habituales de mantenimiento de las vías y la infraestructura ferroviaria. Con la puesta en marcha del tren, Sóller inicia la temporada turística ya que a partir de ahora hoteles y oferta complementaria recuperarán también su actividad. De hecho, algunos hoteles ya lo han hecho. Durante el parón anual se ha procedido a la adecuación de los vagones, automotores y vías, así como a la reparación y mejora de varios tramos del recorrido que sufren un desgaste progresivo a lo largo del año. Este año se ha actuado especialmente en dos túneles situados en las proximidades de la estación de Bunyola. Paralelamente, también se ha realizado una revisión completa de la línea aérea, tanto del tren como del tranvía, que días atrás retomó su actividad con el inicio de la temporada.
Horarios
En cuanto a los horarios el tren de Sóller ofrece cuatro expediciones completas a lo largo del día. Así, desde Sóller los trenes parten a las 9, 11:40, 14 y 17 horas, mientras que desde Palma lo hacen a las 10:30, 12:50, 15:10 y 18 horas.
