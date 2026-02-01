Son Servera disfruta de la Fira de la Flor d'Ametller

La antigua possessió de Ca S'Hereu de Son Servera ha sido el marco de la celebración, este domingo, de la tradicional Fira de la Flor d'Ametller, que en esta ocasión cumple su vigesimosexta edición. Una muestra encaminada a la promoción turística, a través de la gran variedad de productos que tienen como componente o materia prima el almendro, su fruto o su flor. Esta edición ha sido la más concurrida en puestos de venta, con medio centenar. La muestra está siendo muy visitada no solo por vecinos, sino también por turistas de la zona que no han querido perderse la ocasión de contemplar un evento en un marco incomparable.

En esta ocasión la meteorología ha acompañado y el recinto ha quedado pequeño ante la afluencia de visitantes. En su estand, el Ayuntamiento ha repartido garrapiñadas, elaboradas al momento, levantando la expectación de muchos turistas, que tampoco querían perderse la oportunidad de probar el producto.

La música de los xeremiers durante el recorrido, se convierte en uno de los actos que más llaman la atención a los turistas, quienes siguen atentamente las sonades. La agrupación folklórica Sa Revetla ha interpretado una recopilación de danzas y bailes típicos mallorquines, justo en la explanada de la puerta principal, donde se agrupan muchos turistas, para contemplar las melodías y danzas típicas mallorquinas. Al terminar el recorrido por la fira, los visitantes han tenido la oportunidad de degustar en muchos de los locales del pueblo auténticas delicias gastronómicas, donde la almendra se convierte en un ingrediente para la elaboración del plato.