Rechazo unánime en Sencelles a un gran parque solar junto al casco urbano

El Ayuntamiento de Sencelles aprobó por unanimidad en el pleno de este pasado viernes una moción que manifiesta la «oposición firme y explícita» de la corporación al proyecto de construcción de un parque fotovoltaico de grandes dimensiones previsto en una finca rústica ubicada a poca distancia del casco urbano del municipio del Pla. La moción rechaza especialmente las «infraestructuras asociadas» al parque solar, y especialmente la línea de evacuación subterránea para conectar las placas fotovoltaicas a una subestación eléctrica ubicada en Inca, a una distancia de 18 kilómetros.

El proyecto PFV Astorell Solar, presentado por una promotora con sede en Madrid, pasa actualmente el trámite de información pública sobre la autorización administrativa previa, la declaración de proyecto industrial estratégico y la tramitación ambiental ordinaria. Se ha proyectado en una finca de 21,71 hectáreas y contempla la instalación de 40.854 paneles.

El Ayuntamiento de Sencelles ha expresado su profunda preocupación por el desarrollo de este proyecto porque, según destaca, incluye una línea de evacuación subterránea de mucha alta tensión (66Kv) que «recorre caminos rurales, carreteras y espacios públicos del municipio», por lo que su afectación territorial es «extensa y permanente».

La corporación considera que el hecho de que la línea de evacuación esté soterrada «no elimina el impacto real» porque comporta la «alteración de caminos públicos e infraestructuras viarias», así como la ejecución de «obras prolongadas, servidumbres permanentes sobre el subsuelo y una pérdida de capacidad de decisión futura del municipio sobre su territorio y sus usos públicos».

En este sentido, el alcalde Joan Carles Verd (El Pi), subraya que «resulta incomprensible» que se pueda construir una planta solar en Sencelles «a más de 10 kilómetros» de la subestación donde debe ir conectada. «Posiblemente deba haber terrenos más aptos mucho más cerca de la subestación, es un absurdo buscar ubicaciones que crearán tantas dificultadas y esta servidumbre en los caminos municipales, no lo queremos junto a Sencelles, no nos aporta nada», añade el regidor.

La institución municipal considera que este proyecto «no responde a las necesidades energéticas de Sencelles, no fomenta el autoconsumo ni las comunidades energéticas locales, no refuerza la soberanía energética municipal y convierte el municipio en territorio de paso y apoyo físico de un sistema energético centralizado al servicio de intereses externos».

El Ayuntamiento defiende un modelo alternativo de transición energética «más próximo, distribuido y democrático, basado en el uso de cubiertas de edificios, espacios ya transformados o degradados, y con la participación activa de la ciudadanía», por lo que rechaza la implantación de este proyecto previsto junto al casco urbano e insta al Govern a ·«denegar o suspender la autorización de este proyecto mientras no exista una planificación energética y territorial global, coherente con el Plan Territorial de Mallorca».

El Consistorio solicita una moratoria en la tramitación de macroproyectos fotovoltaicos en suelo rústico del municipio de Sencelles mientras no exista una planificación «clara».

Por otra parte, el Ayuntamiento ya emitió el pasado mes de diciembre un informe arquitectónico sobre este proyecto que llega a la conclusión de que la parcela elegida por la promotora «es poco idónea» porque existe una «alta densidad de yacimientos arqueológicos de elevado valor patrimonial». El informe añade que en el municipio y en otros territorios vecinos existen terrenos «con menos valor que el escogido».

Noticias relacionadas

Cabe recordar que Sencelles ya se rebeló en 2024 contra un proyecto solar en una de las últimas zonas forestales del municipio, que de momento ha quedado en suspenso porque el Consell emitió un informe contrario al constatar que el proyecto tenía un «elevado impacto sobre el territorio».