Proyectos viarios
El proyecto de la ronda sur de Sencelles empezará a redactarse a finales de este año
Consell y Ayuntamiento se reúnen para definir los puntos más conflictivos del trazado y concretar la ubicación de las rotondas
El Consell de Mallorca iniciará la redacción del proyecto de la ronda sur del municipio de Sencelles a finales del presente año 2026, una vez se haya elaborado el estudio de alternativas por parte de los técnicos de la institución insular, según asegura el Ayuntamiento de Sencelles en una publicación difundida a través de las redes sociales. Cuando se haya redactado el proyecto, se podrán adjudicar las obras, que en principio se ejecutarían dentro del próximo año 2027.
Hace unos días se produjo una reunión entre el alcalde Joan Carles Verd y el conseller insular de Territorio, Fernando Rubio, con la presencia del director insular de Carreteras, Rafel Gelabert, con el objetivo de avanzar en la realización de este proyecto viario.
Según explica el Ayuntamiento, la reunión sirvió para definir los puntos más conflictivos del trazado y para concretar la ubicación de las futuras rotondas. Asimismo, la institución municipal acordó la cesión al Consell del vial del Punt Verd, que será incorporado al trazado de la futura ronda. A cambio, el Consistorio asumirá la competencia del tramo ubicado entre la salida de Inca y el cementerio municipal. “Todas las partes reafirmaron el compromiso de cumplir el calendario establecido para hacer realidad esta infraestructura tan necesaria”, apunta la institución municipal.
Por otra parte, el alcalde se reunió también con la directora insular de Planeamiento Urbanístico del Consell, María José Frau, para “analizar las necesidades urbanísticas de Sencelles y la importancia de priorizar el acceso a la vivienda para la gente del pueblo”.
