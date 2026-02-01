'Posa-hi imaginació', la propuesta elegida como imagen oficial de sa Rua de Calvià

El artista Iñaki Fernández Iturmendi es el ganador del concurso del cartel publicitario destinado a promover Sa Rua de Calvià 2026, organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento. La obra ganadora, presentada bajo el lema 'Posa-hi imaginació', destaca por un original diseño que evoca a la "libertad de transformación propia de estas fiestas a través de una estética limpia y directa".

Esta nueva edición llega impulsada por el éxito de participación del año pasado. Sa Rua Calvià 2025 batió todas las marcas de participación, con un total de 1.000 personas inscritas que desfilaron a título personal y a través de las 9 carrozas y 12 comparsas registradas. Estas cifras supusieron un incremento de casi el 10 por ciento respecto al año anterior. Para este 2026, el Consistorio prevé que la tendencia al alza se mantenga y se espera nuevamente una alta participación de vecinos y visitantes.

Este es el cartel ganador de este año. / Ajuntament

Siguiendo la línea de los certámenes públicos del municipio, las bases han prohibido expresamente el uso de inteligencia artificial, premiando únicamente el trabajo creativo directo del autor. El premio está dotado con 400 euros. El concurso tiene la finalidad de estimular la creación artística y, al mismo tiempo, dar difusión a Sa Rua de Calvià.

Recorrido e itinerario de Sa Rua 2026

La gran fiesta de Sa Rua tendrá lugar el sábado 14 de febrero en Calvià Vila. La concentración de los participantes se realizará de 15 a 16 horas en el aparcamiento de Ses Quarterades, procediéndose al cierre de la calle al tráfico a partir de las 16 horas. La salida del desfile está programada para las 16,30 horas.

El itinerario recorrerá la calle Ses Quarterades, calle Mayor, avenida de Palma y calle Julià Bujosa Sans (batle), hasta alcanzar el aparcamiento del Ayuntamiento. Al finalizar el recorrido, se habilitarán parrillas y mesas en el exterior de la carpa, mientras que en el interior habrá servicio de bar y música con un DJ para celebrar el fin de fiesta hasta las 23 horas.

El Ayuntamiento repartirá un total de 4.720 euros en premios entre las categorías de individual o pareja, comparsas y carrozas. Los interesados en participar deberán inscribirse obligatoriamente entre el martes 3 y el martes 10 de febrero de 2026.