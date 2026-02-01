Mateu Fullana, líder del PP de Manacor: "Mi objetivo es volver a unir al PP de Manacor tal como estaba hace 10 años"

-¿Cómo llega exactamente a la política?

-Mi suegro, Joan Llodrà, es quien me abre las puertas al mundo de la política. Un día me dijo que el PP de Manacor buscaba a gente joven y si me apetecía entrar en el partido. Era el año 2023, algo antes de las últimas elecciones municipales.

-¿Y cómo son los primeros días?

-Los primeros seis meses los vi un poco desde afuera, observando y aprendiendo. Pero pronto Maria Antònia Sansó me preguntó si quería ir a en las listas municipales como número 7.

-De aquí a concejal en muy poco tiempo.

En el Ayuntamiento entré en septiembre de 2024 en sustitución de Bernadí Bou. Cada día aprendo cosas nuevas que antes se me escapaban. El primer día que llevé una moción al pleno fue emocionante. Me gusta, creo que me he ido empapando mejor de lo que me esperaba.

-Se le ve tranquilo y sin perder las formas.

-Intento ser lo más respetuoso y correcto posible. Creo que todas las formaciones municipales deberían mantener la compostura… y no siempre es así. Nos debemos al ciudadano, no creo que el pleno deba ser un patio de escuela, como parece muchas veces.

-¿Cree que el pacto de izquierdas ha perdido la ilusión que tenía la primera legislatura?

-En 2019 lo viví como votante, como espectador. Es cierto que el pacto de izquierdas partió con ilusión. Pero en toda esta legislatura creo que el pueblo no ha notado nada, no han hecho una política efectiva. Primero porque la empezó en minoría, y después porque se vieron obligados a entenderse con los socialistas para poder salir adelante. Es curioso porque antes el PSOE reclamaba muchas cosas de las que ahora ni habla… Los socialistas tampoco han sido el revulsivo, y ya se ve que la tendencia nacional tampoco les ayuda. Desde fuera existe la sensación de que han perdido bastante esa ilusión del comienzo.

-¿Y cómo ve el trabajo del PP en la oposición?

-Hacemos autocrítica en el sentido de que podríamos llevar más mociones, pero pensamos que debemos tratar un tema importante en cada sesión plenaria. Hacemos una oposición bastante constructiva, pero debemos dosificar lo que presentamos para que lo que digamos coja relevancia. Queda mucho trabajo por hacer, en cualquier caso. Debemos hacer más calle. Está claro que todos tenemos nuestro trabajo más allá de la política, pero debemos estar en el día a día y no solo en las celebraciones importantes. Que la gente nos pueda ver y contarnos sus problemas, lo que les preocupa del pueblo. En muchos lugares no encuentras ningún concejal del equipo de gobierno… debemos ocupar ese vacío.

-¿Se esperaba presidir la Junta local del PP de Manacor siendo tan joven?

-Sinceramente no. Entre finales de octubre y principios de noviembre, y viendo la acumulación de trabajos, fue la propia Maria Antònia Sansó la que me propuso a mí como candidato. Yo encantado de poder contribuir en lo que pueda.

-¿Eso quiere decir que será el candidato a la alcaldía?

-El presidente local de PP no tiene por qué ser el candidato a las elecciones municipales. De hecho ha pasado muy rara vez. Es una cuestión que ahora mismo no está ni sobre la mesa. A finales de verano tomaremos la decisión. Hasta ahora he ido delegando los trabajos en los nuevos miembros de la Junta y después habrá tiempo. Está claro que tendrá que ser una persona que la gente ya conozca y que tenga tiempo de realizar el proceso hasta la campaña.

-¿Tiene la impresión de que los jóvenes son cada vez más de derechas?

-Es una realidad estadística que los jóvenes de entre 18 y 35 años, a nivel estatal, han girado a la derecha. Incluso más hacia Vox que hacia el PP. En cambio esto no ocurre en Manacor, donde esa intención de voto se dirige más hacia el PP.

-Posiblemente tengan que pactar con Vox si quieren gobernar Manacor el próximo año.

-Aspiramos a ganar y a gobernar. Si se da el caso ya veremos cómo podemos entendernos. En realidad pienso que a nivel local el acuerdo con un partido como Vox es más sencillo, porque afecta mucho al trato personal. Pero después también habrá que estar atento a lo que quiere hacer AIPC, que va alternando entre derecha e izquierda.

-La lengua puede ser un problema…

-La presidenta, Marga Prohens, es la primera en poner la lengua como línea roja ante Vox. Pero todo esto es hablar por hablar, me gustaría ser un gurú y saber qué va a pasar, pero todavía es pronto.

-En todo caso sus sensaciones son buenas.

-Estoy muy contento. Me gusta la experiencia y poder seguir trabajando para el partido. Pero si en algún momento tengo que dar un paso al lado tampoco tendré ningún problema. Siempre elegiré lo mejor para el partido y para Manacor. No tengo ganas de protagonismo en este sentido. Mi objetivo es volver a cohesionar y unir al Partido Popular tal y como estaba hace 10 años. Un trabajo que Maria Antònia Sansó ya empezó. Quiero que al PP le vaya bien y que gobierne.

-Supongo que Sansó ha sido un apoyo para usted.

-Claro que sí. Maria Antònia ha tenido que 'comerse' estas dos últimas legislaturas complicadas, pero ha dejado el partido en una posición de sprint final bastante buena que yo ahora tengo que continuar.

-El PP no tiene sede física en Manacor. ¿No es raro?

-Pienso que es importante tener un lugar donde encontrarnos, al menos durante el último año hasta que lleguen las elecciones. Estoy trabajando para, entre todos, encontrar una nueva sede.

-¿Cómo llevan las redes sociales, son otro potencial a explotar?

-Las redes son otro punto que mejorar, es cierto. Pienso que hemos incrementado nuestra presencia desde 2023, pero hay que dar un paso más, porque es un factor de interacción joven muy importante. Por eso se encargarán los propios jóvenes del partido.

-¿Cuáles son los principales problemas del municipio?

-Existen dos cosas en el mismo nivel de importancia, que son la seguridad y las infraestructuras. Tenemos muchas quejas de lo descuidadas que están las calles y plazas, que es evidente que necesitan una mejora urgente. Y justo después estaría el problema de la falta de limpieza.