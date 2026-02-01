Adolescencia Libre de Móviles llega al IES Binissalem: familias se organizan para retrasar el primer smartphone

Familias de alumnos del IES Binissalem han impulsado, en Mallorca, el proyecto Adolescencia Libre de Móviles (ALM). Una iniciativa que tiene su origen en Poble Nou (Barcelona), se ha ido extendiendo a otras localidades de la Península y que surge de un movimiento de familias preocupadas por el acceso precoz de niños y adolescentes a los teléfonos móviles inteligentes y los riesgos a nivel psicológico, conductual y social de estos dispositivos con acceso a Internet y redes sociales.

Según detalla Marta González, residente en Binissalem y madre de dos alumnos que cursan estudios en el CEIP Pedra Viva y en el Instituto, el objetivo principal de ALM es hacer reflexionar a las familias y empoderarlas para promover un pacto social para que el mayor número de hogares retrasen la entrega del primer smartphone a sus hijos e hijas, y trabajar en el buen uso para aquellos que ya lo tienen y para los adultos de la familia.

¿Cómo surgió el proyecto en Binissalem? Marta González explica que Internet es un mundo maravilloso, pero no inocuo. Los adolescentes están expuestos a peligros como el ciberbullying, la desinformación o el contacto con desconocidos, entre otros. A partir de todo eso, añade, “al salir de la reunión informativa de 1º de ESO del IES Binissalem, algunas familias compartimos la preocupación sobre la presión de dar un teléfono inteligente a nuestros hijos e hijas al empezar Secundaria. Entendíamos los riesgos, pero también temíamos que se sintieran excluidos socialmente si no tenían uno. Para reducir la presión social y crear comunidad, decidimos crear un grupo abierto de WhatsApp con familias de Alaró, Consell y Binissalem interesadas en buscar alternativas y apoyarse mutuamente”.

Consecuencias

Entre los factores más determinantes que impulsaron a constituir el proyecto, Marta González indica que figura el libre acceso a Internet entre los adolescentes. “Los expertos alertan de un aumento preocupante de casos relacionados con trastornos del sueño y de memoria, ansiedad, estrés, trastornos alimenticios, autolesiones, violencia de género o radicalización. En las plataformas como TikTok, YouTube, Instagram o Snapchat, los algoritmos de IA buscan retener al usuario adaptando el contenido a cada perfil. Esto hace que los adolescentes reciban contenidos cada vez más emocionales, intensos y extremos, y alerta, distintos de los que recibimos los adultos”. En la opinión de Marta, en una etapa de crecimiento y vulnerabilidad, sin el pensamiento crítico completamente desarrollado, desconectar ha dejado de ser una decisión y se ha convertido en una lucha desigual.

Entre los principales objetivos del proyecto, el prioritario sería reducir el número de adolescentes con smartphone en el IES Binissalem para minimizar los riesgos asociados; un objetivo dirigido sobre todo a jóvenes de 12 a 16 años. El segundo es empoderar a familias y alumnado en su educación digital, promoviendo un uso ético, consciente y crítico de la tecnología. Al no ser un movimiento antipantallas, desde ALM pretenden impulsar formación para todas las edades, también desde Primaria. Y el tercer objetivo sería obtener un amplio consenso social, y por ello trabajan, conjuntamente, con los tres ayuntamientos, todos los centros educativos y las AFAs.

Con la finalidad de llegar al mayor número de padres, Marta González explica que cuentan con un grupo abierto de WhatsApp con 112 familias, donde comparten información, resuelven dudas y generan debate. Todo ello con el objetivo de que ninguna familia se sienta sola y pueda contar con apoyo. También se ha creado una comisión de trabajo con representantes de los tres ayuntamientos, los centros educativos, las AFAs y la asociación Adolescencia Libre de Móvil, y se reúnen mensualmente para coordinar e impulsar acciones. Para el próximo 19 de febrero hay prevista una conferencia y están cerca de firmar un pacto con el grupo de primero de ESO del IES Binissalem, para el que ya cuentan con un 25% que se han sumado a la iniciativa. Finalmente, Marta González quiere resaltar el hecho de que países como Australia o Francia ya han prohibido el uso de redes sociales a menores de 15 años y han vetado los móviles en las escuelas.