“Un tatuador vive como un estudiante constantemente en época de exámenes”: Mike Tattooist cierra Grandma Tattoo en Manacor

Miquel Àngel Forteza (Mike Tattooist) abrió Grandma Tattoo en 2018 en un garaje de Manacor. Un estudio que ahora cierra en su momento más álgido: “es un cambio de modelo muy meditado”, explica. Se despiden hoy con un gran concierto a partir de las 16h, que también servirá para rendir homenaje a Christian Völker, el músico manacorí fallecido el pasado mes de diciembre.

-¿Cerrar para crecer?

Es un cambio de modelo de negocio. A partir de ahora funcionaremos con un sistema de citas para mejorar la calidad del servicio. Hace ocho años que abrimos el estudio aquí. Ahora tengo 34 años y cuando llegamos acababa de cumplir 26. Grandma Tattoo, en 2018, fue el final de un viaje que había empezado antes. Acabé aquí porque necesitaba un lugar para trabajar a mi estilo y con todas las ganas, como yo entiendo el tatuaje. Es un paso adelante.

-¿Cómo se llega a ser tatuador?

Llegué al tatuaje en 2014. Yo estudiaba actividades físico-deportivas y trabajaba en una empresa de fontanería de Manacor, así que poco que ver.

-Pero supongo que el dibujo ya era una pasión...

Siempre me había gustado dibujar desde pequeño, pero nunca he tenido el don… si ahora dibujo bien ha sido a base de constancia y de ser perseverante. Es cierto que había cursos en Barcelona o en Valencia, pero no me fiaba demasiado de los profesores; si tienes tiempo para enseñar quiere decir que no eres tan bueno, porque si no tendrías una lista de espera que no te dejaría hacer esas cosas.

-¿Y cómo lo hizo?

Un día fui a Palma a hacerme el primer tatuaje grande y quise aprender más. Quería aprender como lo hubiera hecho un carpintero de los años 60: empezando de aprendiz, por la base… Pero a los dos meses me dijeron que tenía que ir a trabajar a Punta Ballena. Con 22 años me vi allí: casi solo, en un lugar donde las borracheras y las drogas eran lo habitual… con una temporada ya me bastó, pero hice todas las sustituciones posibles para poder ganar dinero y así poder pasar el invierno haciendo tatuajes a un precio muy bajo, con el fin de labrarme un nombre por mi mismo.

-¿Cómo funciona un estudio de tatuaje? ¿Como una empresa?

Los tatuadores siempre somos autónomos. Aún no tenemos un gremio definido.

-Continúe

Después de eso estuve en muchos otros sitios distintos en busca de mejorar mi estilo, donde aprender y vivir. Un día metí todo lo que tenía en el Opel Corsa de mi hermana y me fui a Barcelona, que es una de las capitales europeas del tatuaje. Poco a poco me fueron surgiendo muchas oportunidades. Acabé en Sputnik, uno de los estudios con más fama de la ciudad. Como transmitía tantas ganas, el dueño me dijo que no podía contratarme, pero que todos los tatuajes que consiguiera los podía hacer allí mismo. Así empezó un periplo que posteriormente me llevó a Madrid, al estudio de Gustavo Barahona en Malasaña, a Granada, a Andorra, a Ibiza… hasta que volví a Manacor en 2016. Aquí tuve que volver a hacerme un sitio, montando un estudio privado en lo que había sido la casa de mi abuela. De ahí que mis amigos empezaran a llamarlo Grandma.Cada día subía a las redes la foto de un tatuaje nuevo.

-¿Cuál es su estilo?

Viene del clásico americano, pero pasado por el tamiz europeo, que lo ha reinterpretado de otra forma. En España no hay un estilo propio como tal.

-¿Cómo definiría el oficio?

Entiendo el tattoo como forma de vida y no como oficio. He coincidido con pocas personas tan pasionales. Un tatuador vive como un estudiante constantemente en época de exámenes. Tienes que hacer muchas horas y siempre tiene que salir bien. Ahora mismo tengo casi dos años de lista de espera. Prefiero acabar un tatuaje en un día, aunque tenga que hacer 14 horas y al día siguiente no tatuar.

-¿Y se vive bien?

Antes de la Covid llevaba una vida más relajada. Es una vida creativa que no puedes acelerar, no es como colocar palets.

-Cierran el estudio cuando están en un momento alto. ¿Cuántos grupos actuarán?

Me voy contento con la experiencia; hasta aquí han llegado tatuadores de todo el mundo y he aprendido muchas cosas que ahora podré aplicar a mis tatuajes. También tendré más tiempo para volver a viajar. En cuanto al concierto serán ocho grupos. Debo decir que además de ser una despedida del local, también será un homenaje a la figura de Christian Völker (el músico punk fallecido hace un mes), que era de la familia (su hijo trabaja en Grandma). Lo haremos fuera porque el año pasado ya fuimos una barbaridad y este año supongo que vendrá mucha más gente. Despachamos 300 litros de cerveza y 20 litros de vermut. Empezaremos a las 16:00 y acabaremos a las 00:00, con 45 minutos para cada grupo.