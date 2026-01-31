Més per Mallorca denuncia la competencia desleal derivada del acuerdo de la UE y Mercosur

Més per Mallorca en el Consell ha registrado una moción en apoyo al sector primario y en defensa de la agricultura en la isla para hacer frente a la crisis estructural del campo y denunciar la competencia desleal derivada de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. La iniciativa, presentada a petición de Unió de Pagesos de Mallorca y registrada también en los ayuntamientos donde la formación tiene representación, reclama medidas para garantizar una vida digna a los agricultores, asegurar el relevo generacional y preservar un modelo agrario arraigado al territorio, clave para la soberanía alimentaria, el paisaje y la biodiversidad de la isla.

La portavoz ecosoberanista en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha advertido de que la agricultura mallorquina "está pagando las consecuencias de decisiones políticas tomadas lejos del territorio".

La consellera de Més ha criticado también qe los acuerdos impulsados por PP y PSOE permitan la entrada de productos que no cumplen los mismos estándares ambientales, sanitarios y laborales que la producción local.

PAC

La moción de Més per Mallorca alerta además del impacto de la nueva Política Agraria Común (PAC), que ha reducido los ingresos de numerosas explotaciones, y pide al Govern recursos propios para compensar esta pérdida, entre otras medidas.