El espíritu de sa Pobla vuelve a conquistar Gràcia

La Vila de Gràcia vive este fin de semana su fiesta mayor de invierno con el aroma de la sobrasada, el sonido de las xeremies y ximbombes y el fuego compartido que une Mallorca con Catalunya.

Lo que comenzó en 1993 como el deseo personal de un farmacéutico de sa Pobla, Antoni Torrens, para que sus hijos residentes en Barcelona no olvidaran las raíces del Sant Antoni de sa Pobla, se ha convertido hoy en una cita ineludible del calendario festivo barcelonés. Este fin de semana, la Vila de Gràcia ha vuelto a transformarse en una extensión de Mallorca con la celebración de los tradicionales Foguerons de sa Pobla a Gràcia.

Fuego, tradición y gastronomía. Si bien llevan varios días realizando diferentes actividades, el plato fuerte de la festividad se lleva a cabo este sábado con el encendido de las hogueras en diversas plazas del barrio, como la de la Virreina y la del Diamant. Más allá del espectáculo visual, el objetivo es el de siempre: la hermandad. Vecinos y visitantes de Mallorca y de Barcelona se han reunido alrededor de las brasas para 'torrar' los productos más emblemáticos de la isla: botifarrons, sobrassades y llonganisses, traídos directamente desde Mallorca para mantener la autenticidad del sabor de la fiesta.

Cultura popular en los mercados y plazas

La música tradicional no ha faltado en esta edición, que ha vuelto a contar con la participación de xeremiers, glosadors y grupos de ball de bot. Durante la mañana del sábado, la fiesta ha llegado a los mercados municipales (Abaceria y Llibertat) con el Folk als Mercats, demostrando que la cultura popular mallorquina es una tradición viva que no entiende de fronteras.

Por la tarde, la Plaça de la Vila ha sido el punto de encuentro para el desfile de las colles de cultura popular, donde 'gegants', 'dimonis' y figuras festivas de ambos territorios han desfilado juntos hasta el momento culminante del encendido de los foguerons.

Esta edición de 2026 reafirma la consolidación de los Foguerons como la verdadera "fiesta mayor de invierno" de Gràcia. Lo que nació de la añoranza se ha transformado en un intercambio cultural que cada año atrae a centenares de personas, demostrando que el fuego de Sant Antoni tiene la capacidad de hermanar dos tierras a través de la cultura popular.