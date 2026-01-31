El encendido matinal de las torres queda suspendido por el fuerte viento

La Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels Drets Humansse ha suspendido en su edición matinal por el fuerte viento, aunque de momento sigue programada la edición vespertina, según han informado este sábado fuentes del Fons Mallorquí de Cooperació. La climatología adversa, que esta pasada noche ha dejado numerosos incidentes en Mallorca, ha obligado a modificar la convocatoria de esta nueva edición que pretende reivindicar los derechos humanos en el Mediterráneo y que se celebra en Mallorca desde hace diez años.

Este sábado por la mañana, el Fons Mallorquí de Cooperació ha informado que quedaba suspendida la convocatoria prevista a las 12,55 horas en el Castell de Bellver debido a la meteorología adversa. La organización ha valorado la posibilidad de suspender totalmente la iniciativa en toda la isla, aunque finalmente se ha dejado abierta la opción de celebrar los encendidos programados a las 18,30 horas, si bien se desconoce cuántas torres podrán participar en la iniciativa, ya que el viento dificulta de forma significativa el encendido del material pirotécnico.

Fuentes de la organización explican que no será hasta el lunes cuando podrán realizar una valoración de la iniciativa porque en estos momentos desconocen el nivel de participación que podrá tener la Encesa de este año. En principio, estaba previsto que aproximadamente un centenar de torres, atalayas y talayots pudieran participar.