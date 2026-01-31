Calvià presentará en la Berlinale su «Año de Cine 2026»

El Ayuntamiento de Calvià participará en el European Film Market, encuentro de la industria internacional audiovisual que coincide con el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo, para presentar su «Año de Cine 2026», una estrategia global de posicionamiento cultural y audiovisual del municipio.

La presentación tendrá lugar el viernes 13 de febrero, a las 17:30 horas, en el Business Lounge del Edificio Gropius Bau, en el marco del European Film Market (EFM). Reunirá a entre 100 y 150 profesionales del sector, entre productores, ejecutivos de la industria audiovisual, medios de comunicación especializados y representantes del ámbito turístico y cinematográfico internacional.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, asistirá a la Berlinale para dar a conocer el proyecto «Calvià, plató de cine», una ruta que pone en valor el municipio como escenario de películas, series internacionales, campañas publicitarias y videoclips de gran difusión rodados en distintos puntos del municipio. El proyecto propone un recorrido por localizaciones emblemáticas que han formado parte de la historia del cine y la cultura visual contemporánea, reforzando la imagen de Calvià como destino creativo y audiovisual de primer nivel.

Esta iniciativa, de carácter turístico y cultural, tiene como objetivo posicionar Calvià como un gran escenario audiovisual de referencia, tanto para los profesionales del sector como para el público general. La inauguración oficial de la ruta está prevista para coincidir con la celebración de la décima edición de Conecta, que tendrá lugar en el municipio del 25 al 28 de mayo de 2026, reforzando la visibilidad internacional de Calvià en un momento clave para la industria.

El itinerario temático se inscribe en la estrategia municipal que declara 2026 como el Año del Cine en Calvià, una hoja de ruta que concibe el audiovisual como un eje transversal de desarrollo. En este sentido, el alcalde ha subrayado que «la industria cinematográfica y de creación visual ocupa un lugar central en nuestra estrategia de futuro: genera actividad económica, refuerza la proyección turística del municipio y nos permite reinterpretar nuestro patrimonio desde una mirada contemporánea».

La presencia en Berlín se realiza de la mano de Conecta, plataforma especializada en dinamización de proyectos culturales y de industria, y servirá también para presentar el evento MICE Conecta-Magaluf, previsto para finales de mayo, que convertirá al municipio en punto de encuentro para profesionales del sector audiovisual, turístico y creativo mediante un programa de conferencias, encuentros profesionales y experiencias vinculadas al territorio.

Con esta acción, Calvià aprovecha el marco internacional de la Berlinale —que cada año congrega a miles de profesionales y medios de todo el mundo— para proyectar su apuesta por la cultura, el audiovisual y el turismo especializado, alineada con una estrategia de diversificación económica y de posicionamiento internacional.

La presentación en Berlín se enmarca en una agenda más amplia de acciones previstas dentro del Año de Cine 2026, con las que el Ayuntamiento de Calvià busca consolidar su papel como territorio de rodajes, eventos y producción cultural, fortaleciendo los vínculos entre cine, turismo y desarrollo local.