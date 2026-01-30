El Tren de Sóller retoma sus viajes el 2 de febrero: consulta aquí los horarios

El Tren de Sóller retomará su actividad regular el próximo lunes, 2 de febrero, tras el parón hibernal, periodo durante el cual se han llevado a cabo los trabajos habituales de mantenimiento y puesta a punto del tren y el tranvía, además de su infraestructura. Durante este último mes se ha realizado el acondicionamiento de los vagones y de las vías, así como la reparación y mejora de distintos tramos del recorrido que sufren un desgaste progresivo a lo largo del año debido a la climatología. De forma paralela, se ha efectuado una revisión completa de la línea aérea, tanto del tren como del tranvía, que también iniciará su actividad con el comienzo de la temporada.

El presidente del Tren de Sóller, Óscar Mayol, ha señalado que “el parón hibernal es fundamental para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. Cada año aprovechamos este periodo para revisar a fondo el material móvil, las vías y las instalaciones, con el objetivo de iniciar la temporada en las mejores condiciones posibles”. Mayol ha subrayado además que “se trata de un trabajo continuo y poco visible para el público, pero esencial para preservar un ferrocarril histórico como el nuestro y asegurar una experiencia óptima tanto para residentes como para visitantes”.

Horarios

En cuanto a los horarios, a partir del 2 de febrero de 2026, la primera salida desde Palma será a las 10.30 horas, con llegada a Sóller a las 11.30 horas. La última salida desde Sóller hacia Palma está prevista a las 17.00 horas, con llegada a la ciudad a las 18.00 horas.