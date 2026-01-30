Reclaman la ampliación de la zona de baño en el Port de Pollença para ganar terreno al fondeo de barcas

Unas 30 personas se reunieron este pasado miécoles en la 13ª sesión del Fòrum Talaia Nord, en el salón de actos del Port de Pollença con el objetivo +de trabajar conjuntamente para decidir cuáles deben ser las prioridades en materia de conservación del litoral pollencí para este año 2026. Una de las demandas de este año es la de "cerrar y ampliar" la zona de baño en la playa de Albercutx para incrementar la seguridad de los bañistas y al mismo tiempo impedir el fondeo de embarcaciones, un fenómeno muy extendido en el Moll 'pollencí' que provoca graves daños medioambientales.

Al principio se dedicaron unos minutos a recordar cuál ha sido el proceso del Fòrum desde su constitución en diciembre de 2022 y las principales actuaciones realizadas hasta ahora, e informar sobre las iniciativas similares que se están desarrollando actualmente en otros foros, agrupados ahora en una iniciativa conjunta de custodia comunitaria marina, ALAMAR.

Una imagen de la reunión celebrada el miércoles en el Port de Pollença. / F. T. N.

A continuación, los participantes propusieron acciones a desarrollar durante 2026. Además de la ya mencionada relativa a la ampliación de la zona de baño de Albercutx, los participantes lanzaron otras propuestas como reclamar y concienciar para reducir la velocidad de navegación en el interior de la bahía de Pollença (entre Llenaire y la punta de la Avançada); reivindicar celeridad en la puesta en marcha de los campos de boyas previstos en esta zona para acabar con el problema del fondeo ilegal e incontrolado; realizar campañas para concienciar y denunciar el fondeo ilegal; organizar jornadas de limpieza de los fondos marinos y retirada de estructuras de fondeo y denunciarlo públicamente por dar visibilidad a los residuos que se sacan de los fondos; realizar una campaña de ahorro de agua en el sector turístico y duchas de las playas; denunciar la ocupación de las zonas de baño por embarcaciones en las playas no balizadas; y realizar una campaña para concienciar sobre la cantidad de arena que nos llevamos cuando vamos a la playa.

Cabe recoredar que el Fòrum Talaia Nord es una iniciativa para la custodia comunitaria del litoral pollencí, impulsada por la asociación de conservación marina Arrels Marines y abierta a toda la ciudadanía. Se constituyó en diciembre de 2022 y desde entonces se ha reunido en trece ocasiones en Pollença y en el Port de Pollença.

Unas 30 personas participaron en la reunión. / F. T. N.

En anteriores sesiones el Fòrum ha trabajado sobre el plan de gestión de los LIC de las bahías de Pollença y Alcúdia, ha impulsado la performance Ones sense llibertat, que se estrenó este verano con gran éxito en la cala de Sant Vicenç, y ha realizado acciones de concienciación sobre los vertidos a la bahía, entre otras iniciativas. También presentó una propuesta de moción para reclamar el incremento de la protección de las aguas de Pollença, que se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento.

La próxima sesión se celebrará durante la primavera para concretar estas acciones. Además, el grupo operativo del Fòrum empezará a trabajar en las cuestiones acordadas en esta última sesión.