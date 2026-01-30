PortsIB adjudica siete amarres en el Canal de s'Oberta de Muro

La entidad Ports de les Illes Balears (PortsIB), dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, ha iniciado el procedimiento para asignar los amarres de base de lista 7ª disponibles en la instalación portuaria de s’Oberta, en el término municipal de Muro, de acuerdo con el turno establecido en la lista de espera actualizada.

Actualmente, la instalación dispone de siete puntos de atraque que se pondrán a disposición de las personas solicitantes, con esloras comprendidas entre 4 y 6 metros y una manga máxima de 2,42 metros. Las plazas se ofrecerán teniendo en cuenta las características indicadas en las solicitudes y respetando estrictamente el orden de la lista de espera.

"A partir de la publicación de este acuerdo, no se podrán modificar las solicitudes incluidas en la lista de espera, que será la referencia para la asignación. En el caso de las solicitudes genéricas, a las personas interesadas se les ofrecerán todas las plazas disponibles cuando llegue su turno", explica el Govern.

Con esta actuación, PortsIB "continúa avanzando en la gestión ordenada de los puntos de atraque en los puertos de titularidad autonómica, con criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y adecuación a las necesidades reales de las personas usuarias", asegura la entidad.