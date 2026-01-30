Pollença aprueba unas nuevas normas para Formentor: Menos impacto urbanístico, más zonas verdes y adiós al suelo comercial

El pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Pollença ha aprobado de forma inicial el nuevo planeamiento urbanístico en el ámbito del suelo urbano de Formentor, que introduce importantes modificaciones con respecto a la anterior normativa que data del año 1990. Los nuevos criterios urbanísticos tienen el objetivo de reducir el impacto de las edificaciones y de incrementar las zonas verdes, entre otras modificaciones que, según el alcalde Martí March (PSOE), “sientan las bases para el Formentor del futuro” y adaptan los parámetros urbanísticos a la realidad actual.

El pasado mes de enero de 2025, el Ayuntamiento de Pollença aprobó una suspensión de licencias durante un año en el suelo urbano de Formentor para tramitar la revisión del plan urbanístico que garantice la protección de esta “joya”, en palabras de March, y que este jueves se ha elevado a pleno para su aprobación inicial. “Es una de las actuaciones más significativas de la legislatura”, ha afirmado el alcalde socialista, que ha destacado la participación con la que ha contado el proceso, con reuniones con los propietarios de la zona, por una parte, y con entidades ecologistas como el GOB, por la otra. El objetivo es obtener un planeamiento “lo más consensuado posible” que además podrá ser modificado mediante la presentación de alegaciones a lo largo de los 45 días en los que el documento estará en exposición pública. “Necesitábamos una actualización”, ha señalado March. El alcalde ha recordado que en 2008 se aprobó una modificación del planeamiento que finalmente fue anulada por los juzgados en 2013. “Ha sido complicado gestionar este espacio”, ha admitido el regidor.

En líneas generales, según ha explicado el alcalde, el nuevo planeamiento tiene diversos objetivos “claros” para tratar de proteger este emblemático espacio del municipio del Nord. Uno de ellos es la protección del frente marítimo de Formentor, evitando la implantación de construcciones que provoquen un impacto negativo en una zona tan sensible. Por otra parte, las zonas verdes se incrementan de forma significativa, pasando de los 37.000 metros cuadrados plasmados en la normativa vigente a 45.000 metros cuadrados. Según ha apuntado el responsable municipal de Urbanismo, en el planeamiento de 1990 las zonas verdes “estaban muy dispersas” y ahora se concentrarán alrededor del aparcamiento municipal de Formentor.

Otra finalidad es la conservación de la masa arbórea que caracteriza a la península y la eliminación de viviendas auxiliares, lo que reduce la edificabilidad de la zona de 81.000 a 60.000 metros cuadrados. El planeamiento prohibirá también la construcción de edificaciones altas para reducir el impacto urbanístico. La zona hotelera mantendrá la “realidad actual”, según el alcalde.

Por otra parte, uno de los cambios más significativos es la eliminación de la zona comercial que permanecía vigente y su sustitución por una zona residencial. De esta forma, ya no será posible implementar en la zona un gran centro comercial que estaba permitido por la normativa vigente.

La nueva normativa contempla tres unidades de actuación cuyo desarrollo se realizará mediante un sistema de compensación a lo largo de los próximos seis años para la dotación de servicios.

Durante el turno de intervenciones, David Alonso, del PP, ha apoyado la reducción de la edificabilidad, aunque ha expresado sus dudas sobre las posibles “indemnizaciones millonarias” que se podrían reclamar al Ayuntamiento. También ha señalado que el “principal damnificado” de la revisión urbanística es la propiedad del Hotel Formentor, porque ya no podrá desarrollar tal y como estaban previstas las nueve villas de lujo que, con la suspensión de licencias de hace un año, quedaron en suspenso. Según ha afirmado Alonso, estas construcciones auxiliares del hotel "deberán ser menos y más pequeñas".

Por su parte, Tomeu Cifre (Tots-El Pi) ha criticado algunos aspectos de la nueva normativa y ha avanzado que presentarán alegaciones después de estudiar en profundidad el documento. También ha reprochado la “falta de información” por parte del equipo redactor del nuevo planeamiento y el hecho de que no se incluya un estudio para proteger los edificios emblemáticos de la zona.

Joana Aina Campomar, de Més, ha expresado su apoyo al nuevo documento y ha destacado que “lo más importante es que se habla de Formentor en positivo” y que el Hotel “mantendrá los actuales volúmenes, no podrá ampliarse”.

El texto se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno de PSOE y Més y la abstención del resto de grupos políticos de la corporación.