Joves per la Llengua denuncia el incumplimiento del acuerdo para que el 50% de las verbenas sean en catalán

Joves de Mallorca per la Llengua denuncia el incumplimiento generalizado del acuerdo firmado en el verano de 2024 con varios partidos políticos para garantizar una mayor presencia del catalán en las fiestas populares. Según la entidad, ninguno de los principales partidos firmantes ha cumplido el pacto en los términos en que se firmó, que establecía que, en los municipios donde gobiernan, al menos el 50% de las verbenas debían ser en catalán.

El acuerdo fue suscrito con el PI, Més per Mallorca, el PSOE y otras formaciones locales, con el objetivo de reforzar la normalización lingüística a través del ocio juvenil y popular. Un año después, Joves de Mallorca per la Llengua asegura que el balance es claramente insuficiente.

Cumplimientos puntuales y muchos suspensos

Desde la organización agradecen especialmente a los municipios que sí han cumplido el acuerdo, como Manacor, Sa Pobla, Búger o Sant Joan. Sin embargo, lamentan que en muchos otros pueblos la presencia del catalán en las verbenas haya sido muy baja o inexistente, si bien no concretan cuáles son.

"Tenemos pueblos que firmaron el acuerdo y en las verbenas de este verano no han llevado a ningún artista en catalán, hay municipios que no han hecho ningún esfuerzo", explica el portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades. Según la entidad, en varios casos ni siquiera se ha intentado acercarse al objetivo mínimo del 50% pactado.

El ocio como herramienta de normalización

La organización recuerda que el acuerdo firmado es un "acuerdo de mínimos" y defiende que el ocio en catalán debería ser "lo normal en nuestra casa", especialmente en las fiestas populares dirigidas al público joven.

"Los jóvenes de estas islas deben poder disfrutar de las verbenas en sus municipios en la lengua propia de esta tierra. El ocio en catalán es clave para la normalización lingüística", subraya Buades. En este sentido, la entidad considera que la falta de compromiso de algunos ayuntamientos debilita las políticas de promoción del catalán.

Medidas de cara a 2026

De cara a 2026, Joves de Mallorca per la Llengua reclama a los partidos firmantes un "esfuerzo definitivo" para cumplir el acuerdo y evitar que quede en papel mojado. Al mismo tiempo, la organización anuncia que pondrá en marcha varias medidas para facilitar a los ayuntamientos la programación de música en catalán.

Entre estas iniciativas, la entidad impulsará un proceso participativo para elaborar un catálogo de artistas, grupos y DJs en catalán, que servirá como herramienta de apoyo para los consistorios a la hora de organizar las verbenas.

"Queremos facilitar las cosas, pero también exigir responsabilidades", concluyen desde Joves de Mallorca per la Llengua, que advierte de que seguirá haciendo seguimiento público del grado de cumplimiento del acuerdo en los próximos años.