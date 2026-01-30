Esporles retira los honores al cura que ayudó al franquismo y dijo a la mujer de un condenado a muerte: "Eres guapa, encontrarás a otro"

El rector Mateu Tugores Maimó (1870-1953) ha dejado de ser oficialmente Hijo Adoptivo e Ilustre de Esporles. El motivo: su implicación en la represión franquista, señalando a republicanos y menospreciando a condenados a muerte. Así lo ratificó el último pleno del Ayuntamiento de Esporles, tras un largo proceso administrativo que se inició en verano de 2024 para despojarle de los honores. Los nueve concejales de PAS-Més (7) y PSIB (2) votaron a favor del acuerdo, mientras que los tres ediles del PP y la edil no adscrita (ex de Vox) se opusieron.

El pleno de Esporles, en el momento de la votación del acuerdo para despojarle de los honores al cura Tugores / DM

“La decisión responde a un ejercicio de responsabilidad institucional y de compromiso con la memoria democrática, con las víctimas del franquismo y con los valores de justicia y dignidad que deben guiar las instituciones públicas”, manifestó el alcalde Josep Ferrà (PAS-Més), quien destacó que el proceso se ha desarrollado “con rigor, transparencia y garantías jurídicas, siguiendo el reglamento municipal y la legislación vigente en materia de memoria democrática”.

La decisión responde a un ejercicio de responsabilidad institucional y de compromiso con la memoria democrática, con las víctimas del franquismo y con los valores de justicia y dignidad Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

La regidora de Memoria Democrática e instructora del procedimiento, Maria Roig, explicó que las pruebas documentales y testimoniales recogidas durante el proceso “acreditan la participación activa de Mateu Tugores en el aparato represivo del régimen franquista”. La comisión municipal específica que se creó para analizar el caso elaboró un informe final que recogía testimonios de familiares de víctimas, que relataban actitudes de desprecio y de falta de empatía por parte del cura, incluso en casos de condenas a muerte.

A la viuda de Gaspar Moragues Comas, condenado a muerte por posesión de armas, le dijo, según los testimonios recogidos por la comisión: «No puedo hacer nada, pero tú eres joven y guapa, no te preocupes que encontrarás a otro». Mientras, a la esposa del antiguo alcalde Tomàs Seguí le contestó que no haría nada ni para salvarlo ni para condenarlo. “No haré nada para que lo maten, pero tampoco para que no lo maten”, le diría.

Cuando la madre de Joan Bosch Mas le pidió ayuda, se rió, se puede leer en el informe final elaborado por la comisión. En 2009, refiriéndose al sacerdote, el esporlerí Gaspar Alemany Font calificaba la actitud que mantuvo durante aquellos años: “El rector lo mató todo en vez de… Si hubiese sido lo que tenía que ser, hubiese salido en defensa… Habría podido salvar a muchos”.

La comisión asimismo ha recopilado pruebas de la colaboración del rector en varios procedimientos judiciales que se sugieron contra republicanos tras la Guerra Civil. Así, en la causa que las autoridades franquistas iniciaron contra un vecino de Esporles, Joan Font Mulet, para incautarle sus bienes, el cura declaró que “su furor se exaltó al advenimiento de la República”.

“Gritaba en todas partes, profiriendo insultos, amenazas y procacidades. Pertenecía al Frente Popular y se caracterizaba por su charlatanismo demoledor”, escribió Tugores al tribunal franquista.

"Gritaba en todas partes, profiriendo insultos, amenazas y procacidades. Pertenecía al Frente Popular y se caracterizaba por su charlatanismo demoledor” Mateu Tugores — Cura de Esporles, en un informe a las autoridades franquistas

En otro informe que escribió el rector, se refería a otro de sus vecinos, Jordi Llinàs Grau, en los siguientes términos: “Los antecedentes político-sociales del citado sujeto no son buenos, pues siempre ha venido estando muy mezclado con los principales dirigentes marxistas que le tuvieron como compañero de probada confianza”. También informaba de que no había mostrado “adhesión ni prestado servicios al Glorioso Movimiento Nacional”.

El Ayuntamiento comunica que, tras el acuerdo aprobado en el último pleno, procederá a eliminar estas distinciones del Libro Registro de Honores y Distinciones municipales, “culminando un proceso que el consistorio considera necesario para la reparación simbólica de las víctimas y para adecuar el espacio público e institucional a los valores democráticos actuales”.