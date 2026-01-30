Día del Viticultor 2026: Vi de la Terra Mallorca refuerza su estrategia para “ganar la batalla del consumo local”

Más de 120 viticultores se han reunido este viernes en la finca de Son Mesquidassa en Felanitx con motivo de la cuarta edición del Día del Viticultor, una jornada organizada por Vi de la Terra Mallorca que, año tras año, se afianza como punto de encuentro del sector para evaluar resultados, definir nuevas líneas de trabajo y reconocer trayectorias destacadas. “Posicionar la marca de calidad de Vi de la Terra Mallorca como referente del sector del vino en Balears ha sido el objetivo de los últimos años, y debemos seguir trabajando en este sentido”, ha remarcado el nuevo presidente del Consejo Regulador, Mateu Morro. Como prioridad, ha señalado “ganar la batalla del consumo local”, recordando que “en Mallorca, únicamente 3 de cada 10 vinos que se consumen están elaborados en la isla”. En este sentido, ha desgranado, la estrategia pasa por intensificar la promoción directa, ampliar el consumo de vino local y mejorar el reconocimiento de las variedades propias para favorecer el rendimiento de viticultores y bodegas.

Una de las principales novedades es la incorporación al mercado de tres variedades locales autorizadas que podrán comercializarse en 2026: Escursac, Giró Negre y Esperó de Gall. Con esta ampliación, Vi de la Terra Mallorca pasa a proteger ocho variedades locales y mantiene abierta la línea de trabajo para incorporar más en el futuro.

A nivel técnico, el 2026 vendrá marcado por la necesidad de dar respuesta a retos como la escasez de agua en Mallorca y cómo hacer frente a plagas y enfermedades que afectan de lleno a los viñedos. También se seguirá trabajando en la diferenciación de los vinos mallorquines ante los consumidores mediante la creación de unidades geográficas menores —diferentes zonas dentro de la misma IGP— que pongan de relieve la riqueza y diversidad vitivinícola de nuestro territorio. Actualmente la IGP agrupa 84 bodegas y 325 viticultores, que representan el 65% del sector vitivinícola de Balears, tanto en producción como en comercialización. En esta última vendimia han entrado en bodega 5.312.060 kilos de uva, un 6% más que en la anterior.

Reconocimiento

La Asamblea General Anual ha contado con la presencia del nuevo equipo directivo, encabezado por el presidente Mateu Morro; el vicepresidente, Bartomeu Cifre; y la gerente, Marina Vera. Tras la asamblea ha llegado el momento de los reconocimientos, el Premio Vinyòvol 2026, creado este año por la artista Maria Carbonero, ha sido otorgado a Ramon Alabern Montis, quien ha acudido al acto acompañado por su hija, Isabel Alabern, y por trabajadores de la bodega familiar Son Puig. Considerado uno de los pioneros en la recuperación del viñedo en Mallorca, Alabern dirigió durante tres décadas la Obra Social Agrícola de La Caixa en Baleares, desde donde impulsó avances clave en el cultivo de la vid mediante campos de experimentación y la colaboración con viticultores y técnicos.

Entre sus aportaciones, se ha destacado el trabajo en mejora de podas, tratamientos fitosanitarios, introducción de nuevas variedades y la implantación de la formación en espaldera, un sistema que sigue vigente. Ya jubilado y tras recibir la Medalla al Mérito Agrario, Alabern continuó vinculado al sector desde la finca familiar Son Puig, en Puigpunyent, donde en 2004 elaboró los primeros vinos de Bodegas Son Puig a partir de variedades locales y foráneas, cultivadas en ocho hectáreas y media a los pies de la Serra de Tramuntana.