Artà gana un museo, un gran aparcamiento y estrena la ruta senderista de Llevant

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha recorrido este viernes distintas inversiones que se están ejecutando en Artà y que han sido financiadas por el Ministerio de Industria y Turismo con una aportación total de casi 3 millones de euros, en actuaciones desarrolladas con la colaboración de las tres administraciones: estatal, autonómica y municipal. En concreto, se trata de dos operaciones financiadas con fondos europeos Next Generation. La primera es la adquisición del Museu Regional de Artà, por un importe de 1.039.992 euros. La segunda, la compra de un solar destinado a aparcamiento público en sa Clota, valorada en 918.885 euros. El tercer proyecto visitado es la nueva ruta senderista GR-226 de Llevant, un itinerario de 104 kilómetros que conecta Artà con Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç y Manacor, con una inversión de 915.000 euros. En este caso, la financiación procede de la Secretaría de Estado de Turismo con el objetivo de paliar los efectos de la quiebra del turoperador Thomas Cook.

Visita en el museo. / Biel Capó

“Son proyectos que no solo están transformando y mejorando la oferta turística para hacerla más sostenible, competitiva y moderna, sino que también mejoran infraestructuras, servicios y espacios urbanos municipales”, ha señalado Sánchez durante la visita.

Demanda histórica

Por su parte, el alcalde de Artà, Manolo Galán, ha subrayado la importancia de poder adquirir el Museu Regional, una “demanda histórica” del municipio. Según ha explicado, el edificio deberá reconvertirse en un espacio más funcional: las dos primeras plantas se mantendrán como museo, mientras que la planta baja se habilitará como una sala abierta a la ciudadanía.

Sánchez también ha enmarcado estas actuaciones dentro del esfuerzo inversor en el archipiélago: “La inversión total del Ministerio de Industria y Turismo en Balears está siendo de 287,5 millones de euros, un esfuerzo en materia turística sin precedentes”, ha remarcado. Además, ha puesto en valor “la colaboración institucional y el apoyo” prestado al Govern, los Consells insulars y los ayuntamientos “para aprovechar al máximo la oportunidad única” que han representado los fondos Next Generation.