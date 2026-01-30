La Amipa del instituto de Bendinat vence en los Premios de Medio Ambiente de Calvià

El municipio de Calvià ha celebrado esta tarde en la Sala Palmanova la quinta edición de sus Premios de Medio Ambiente, una convocatoria anual que destina 15.000 euros a reconocer y financiar proyectos de sostenibilidad, biodiversidad y educación ambiental. La gala ha estado presidida por el alcalde, Juan Antonio Amengual, y el conseller Joan Simonet.

El primer premio, dotado con 4.000 euros, ha sido para la AMIPA IES Bendinat por una propuesta multidisciplinar que incluye la ampliación de un huerto escolar con plantas medicinales, la creación de puntos de reciclaje para residuos especiales y el diseño de un sistema de carga para patinetes eléctricos mediante una bicicleta estática generadora de energía.

En total, se han galardonado seis iniciativas. El segundo premio (3.000€) recayó en la Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) por un proyecto de divulgación audiovisual sobre agroecología local. Los terceros premios se repartieron entre el IES Calvià (jardín botánico autóctono), SEO-Virot (guía de aves del litoral), la AMIPA CEIP Son Ferrer (plantación de árboles en el patio) y la Asociación Pagesos per la Terra (gestión forestal con ganado bovino en la finca Galatzó).

El alcalde Amengual subrayó durante la entrega que “apostar por el medio ambiente es apostar por la calidad de vida y por el futuro”, agradeciendo la implicación de la comunidad para “construir un Calvià más responsable”.

El jurado, según informó el Ayuntamiento, valoró el impacto social, la viabilidad a largo plazo, la originalidad y el fomento del voluntariado de los proyectos presentados, priorizando aquellos que dan respuesta a necesidades ambientales locales específicas.

El evento también sirvió para repasar los logros medioambientales del municipio durante 2025, que incluyeron la gestión activa de la Finca Pública de Galatzó —con programas educativos para más de 2.100 escolares—, una inversión de cinco millones de euros para la rehabilitación sostenible de su casa principal, y reforzadas políticas de bienestar animal y apoyo al sector primario local.